Мостовой болел за «Зенит» в игре с «Краснодаром»: «Смотрел матч в Петербурге. Предполагал, что сине-бело-голубые выиграют в один мяч»

Александр Мостовой оценил гостевую победу «Зенита» над «Краснодаром» (2:0) в РПЛ.

«Смотрел матч в Санкт-Петербурге. И ребятам сегодня сказал перед игрой, что буду болеть за «Зенит». На удивление для многих, наверное. Болел за «Зенит», да. Предполагал, что «Зенит», скорее всего, выиграет в один мяч.

По игре можно сказать, что первые минуты были за «Краснодаром». Где-то, наверное, с середины первого тайма «Зенит» прибрал игру в свои руки и уже заканчивал первый тайм хозяином положения. После перерыва вышли, огрызнулся «Краснодар» и пару раз простил.

Есть такая пословица: «Не забиваешь ты – забьют тебе». И видите, как удачно. Филигранный пас Энрике. В стиле, я даже не знаю, в стиле кого. В стиле Тотти, в стиле Черенкова. И Глушенков здорово ворвался и пробил на силу. И тоже там, по-моему, между ног. Ну, просто бил правильно на силу. Пройдет, пройдет – и прошло», – сказал бывший футболист сборной России.