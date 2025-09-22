  • Спортс
  • «Спартак» накажут за ситуацию с автобусом для «Крыльев» – самарцы на такси добирались на матч в Москве
«Спартак» накажут за ситуацию с автобусом для «Крыльев» – самарцы на такси добирались на матч в Москве

«Спартак» накажут за непредоставление транспорта «Крыльям Советов» в Москве.

Ранее в пресс‑службе самарского клуба сообщили, что футболисты добирались на стадион на матч 9-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:2) на такси, так как автобус не приехал забрать команду из отеля. «Спартак» извинился перед самарцами, сославшись на логистические трудности.

«КДК рассмотрит нарушение футбольным клубом «Спартак» регламента проведения соревнований в матче с «Крыльями Советов».

Клуб не предоставил автобус к месту расположения соперника для доставки команды на матч», – сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

«Крылья» о ситуации с автобусом: «Претензий к «Спартаку» нет. На стадион на такси доехали с комфортом»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Материалы по теме
Водитель автобуса «Крыльев» о ситуации перед матчем со «Спартаком»: «Практически весь центр перекрыт, по картам улицы числятся как открытые, а по факту закрыты. Обратно довезу как нужно»
12вчера, 11:54
«Крылья» о ситуации с автобусом: «Претензий к «Спартаку» нет. На стадион на такси доехали с комфортом»
15вчера, 11:25
Игроки «Крыльев» на такси добираются на матч со «Спартаком» – автобус не приехал за командой. Красно-белые извинились: «Из‑за перекрытия улиц в центре возникли логистические трудности»
83вчера, 10:18
