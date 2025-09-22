«Спартак» накажут за ситуацию с автобусом для «Крыльев» – самарцы на такси добирались на матч в Москве
«Спартак» накажут за непредоставление транспорта «Крыльям Советов» в Москве.
Ранее в пресс‑службе самарского клуба сообщили, что футболисты добирались на стадион на матч 9-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:2) на такси, так как автобус не приехал забрать команду из отеля. «Спартак» извинился перед самарцами, сославшись на логистические трудности.
«КДК рассмотрит нарушение футбольным клубом «Спартак» регламента проведения соревнований в матче с «Крыльями Советов».
Клуб не предоставил автобус к месту расположения соперника для доставки команды на матч», – сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
«Крылья» о ситуации с автобусом: «Претензий к «Спартаку» нет. На стадион на такси доехали с комфортом»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
