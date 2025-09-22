«Спартак» накажут за ситуацию с автобусом для «Крыльев» – самарцы на такси добирались на матч в Москве

«Спартак» накажут за непредоставление транспорта «Крыльям Советов» в Москве.

Ранее в пресс‑службе самарского клуба сообщили , что футболисты добирались на стадион на матч 9-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:2) на такси, так как автобус не приехал забрать команду из отеля. «Спартак» извинился перед самарцами, сославшись на логистические трудности.

«КДК рассмотрит нарушение футбольным клубом «Спартак» регламента проведения соревнований в матче с «Крыльями Советов».

Клуб не предоставил автобус к месту расположения соперника для доставки команды на матч», – сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

