  • Флик оставил Рэшфорда в запасе на матч с «Хетафе» из-за опоздания на утреннее собрание (Mundo Deportivo)
27

Флик оставил Рэшфорда в запасе на матч с «Хетафе» из-за опоздания на утреннее собрание (Mundo Deportivo)

Ханс-Дитер Флик наказал Маркуса Рэшфорда за опоздание.

Нападающий не попал в стартовый состав «Барселоны» на сегодняшний матч с «Хетафе» в 5-м туре Ла Лиги. Как сообщает Mundo Deportivo, главный тренер каталонцев оставил Рэшфорда в запасе из-за небольшого опоздания на сегодняшнее утреннее собрание команды.

Напомним, ранее Флик исключил из стартового состава «Барселоны» на матч 4-го тура против «Валенсии» Рафинью из-за опоздания на разминку.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, первый тайм).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
