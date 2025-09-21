Флик оставил Рэшфорда в запасе на матч с «Хетафе» из-за опоздания на утреннее собрание (Mundo Deportivo)

Ханс-Дитер Флик наказал Маркуса Рэшфорда за опоздание.

Нападающий не попал в стартовый состав «Барселоны» на сегодняшний матч с «Хетафе » в 5-м туре Ла Лиги . Как сообщает Mundo Deportivo, главный тренер каталонцев оставил Рэшфорда в запасе из-за небольшого опоздания на сегодняшнее утреннее собрание команды.

Напомним, ранее Флик исключил из стартового состава «Барселоны» на матч 4-го тура против «Валенсии» Рафинью из-за опоздания на разминку.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, первый тайм).