У Рафиньи 16 ассистов в 38 матчах за «Барсу» в 2025-м. Больше в топ-5 лиг только у Барколя из «ПСЖ» – 19
Рафинья Диас приблизился к рекорду по ассистам за 2025 год.
«Барселона» принимает «Хетафе» (2:0, второй тайм) в 5-м туре Ла Лиги.
Вингер каталонцев отдал результативную передачу на гол Феррана Торреса на 34-й минуте игры.
Теперь у бразильца 16 голевых передач в 38 матчах года во всех турнирах за «блауграну».
Это второй показатель среди топ-5 лиг с начала года после Брэдли Барколя, который отдал 19 ассистов за «ПСЖ».
