Ферран сделал дубль в 1-м тайме против «Хетафе». У форварда «Барсы» 4+1 в четырех матчах Ла Лиги
Ферран Торрес сделал дубль в первом тайме матча с «Хетафе».
«Барселона» принимает «Хетафе» (2:0, первый тайм) в 5-м туре Ла Лиги.
Нападающий каталонцев открыл счет на 15-й минуте и удвоил преимущество команды на 34-й.
Всего на счету Феррана 4 гола и 1 результативная передача в четырех матчах чемпионата Испании.
Полная статистика 25-летнего игрока доступна по ссылке.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
