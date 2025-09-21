Ферран сделал дубль в 1-м тайме против «Хетафе». У форварда «Барсы» 4+1 в четырех матчах Ла Лиги

Ферран Торрес сделал дубль в первом тайме матча с «Хетафе».

«Барселона » принимает «Хетафе » (2:0, первый тайм) в 5-м туре Ла Лиги .

Нападающий каталонцев открыл счет на 15-й минуте и удвоил преимущество команды на 34-й.

Всего на счету Феррана 4 гола и 1 результативная передача в четырех матчах чемпионата Испании.

Полная статистика 25-летнего игрока доступна по ссылке .

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.