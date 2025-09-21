Глушенков после 2:0 с «Краснодаром»: «Для меня это обычная команда. На меня ничего не давило»

Максим Глушенков не считает «Краснодар» особенным соперником.

«Зенит » в гостях обыграл «быков» (2:0) в 9-м туре Мир РПЛ. Глушенков отметился голом и результативной передачей.

– Доволен игрой. Но матч был очень тяжелый. В чем именно? В нашем движении. Лично я сегодня очень устал.

– Ты выходишь то в центре, то справа, где ты приносишь наибольшую пользу?

– Куда тренер поставит, там и буду стараться приносить пользу.

– Нас всех удивил выход Энрике слева, как это наигрывалось?

– Сергея Богдановича спросите.

– Почему был сдержан после забитого гола в ворота чемпионов?

– Да не знаю, для меня это обычная команда.

– Насколько давило, что вы отстаете на 6 очков?

– На меня ничего не давило, – сказал полузащитник «Зенита».

Петербуржцы с 16 очками заняли 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , «Краснодар » остался (19) лидером чемпионата.