Глушенков после 2:0 с «Краснодаром»: «Для меня это обычная команда. На меня ничего не давило»
«Зенит» в гостях обыграл «быков» (2:0) в 9-м туре Мир РПЛ. Глушенков отметился голом и результативной передачей.
– Доволен игрой. Но матч был очень тяжелый. В чем именно? В нашем движении. Лично я сегодня очень устал.
– Ты выходишь то в центре, то справа, где ты приносишь наибольшую пользу?
– Куда тренер поставит, там и буду стараться приносить пользу.
– Нас всех удивил выход Энрике слева, как это наигрывалось?
– Сергея Богдановича спросите.
– Почему был сдержан после забитого гола в ворота чемпионов?
– Да не знаю, для меня это обычная команда.
– Насколько давило, что вы отстаете на 6 очков?
– На меня ничего не давило, – сказал полузащитник «Зенита».
Петербуржцы с 16 очками заняли 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, «Краснодар» остался (19) лидером чемпионата.