  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глушенков после 2:0 с «Краснодаром»: «Для меня это обычная команда. На меня ничего не давило»
48

Глушенков после 2:0 с «Краснодаром»: «Для меня это обычная команда. На меня ничего не давило»

Максим Глушенков не считает «Краснодар» особенным соперником.

«Зенит» в гостях обыграл «быков» (2:0) в 9-м туре Мир РПЛ. Глушенков отметился голом и результативной передачей.

– Доволен игрой. Но матч был очень тяжелый. В чем именно? В нашем движении. Лично я сегодня очень устал.

– Ты выходишь то в центре, то справа, где ты приносишь наибольшую пользу?

– Куда тренер поставит, там и буду стараться приносить пользу.

– Нас всех удивил выход Энрике слева, как это наигрывалось?

– Сергея Богдановича спросите.

– Почему был сдержан после забитого гола в ворота чемпионов?

– Да не знаю, для меня это обычная команда.

– Насколько давило, что вы отстаете на 6 очков?

– На меня ничего не давило, – сказал полузащитник «Зенита».

Петербуржцы с 16 очками заняли 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, «Краснодар» остался (19) лидером чемпионата.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
logoЛуис Энрике Андре
logoМатч ТВ
logoМаксим Глушенков
психология
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» обыграл «Краснодар» в 4 из 5 последних матчей
20сегодня, 18:54
«Краснодар» проиграл впервые с июля – после 8 побед и ничьей
17сегодня, 18:46
«Краснодар» выиграл 1 из 16 последних матчей против «Зенита» и проиграл 11
115сегодня, 18:31
У Энрике первые результативные действия за «Зенит» за 15 матчей. Вингер забил и отдал ассист на Глушенкова в матче с «Краснодаром»
29сегодня, 18:23
Главные новости
Мостовой о «Спартаке»: «По игре никому в этом чемпионате не проиграли. Даже «Зенит» должны были обыгрывать – тот, который 6 титулов подряд брал. Будут в тройке в следующем туре»
16 минут назад
Микель Артета: «Полное доминирование «Арсенала». «Ман Сити» забил, ничего до этого не сделав, и мы немного растерялись, но снова взяли игру под контроль и продолжили доминировать»
1712 минут назад
«Барселона» – «Хетафе». 2:0 – Ферран сделал дубль. Онлайн-трансляция
23222 минуты назадLive
Гвардиола – журналисту после 1:1 с «Арсеналом»: «Ладно, я жалуюсь на расписание! Вы довольны?»
1125 минут назад
«Наряду с «Интервидением» называли ЧМ-2018, ОИ-2014, я бы добавил «Евровидение»-2009. Огромный успех, Россия организовала такой праздник». Продюсер Дзюник о музыкальном конкурсе
3033 минуты назад
Семак про 2:0 с «Краснодаром»: «Победа «Зенита» важна для всего чемпионата. В прошлом году соперник был поудачливее, в этом удача улыбнулась нам. Мы сыграли неплохо»
6939 минут назад
Соболев после 2:0 с «Краснодаром»: «Вы там кричите дальше. А «Зенит» уезжает с +3 😂»
7042 минуты назад
У Семака 8 побед, ничья и поражение против Мусаева
546 минут назад
Мусаев про 0:2 с «Зенитом»: «Хорошая игра по содержанию, лучше, чем победная год назад. «Краснодар» не реализовал моменты и пропустил в первой опасной атаке – детали решают»
1947 минут назад
Флик оставил Рэшфорда в запасе на матч с «Хетафе» из-за опоздания на утреннее собрание (Mundo Deportivo)
3050 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Талалаев после 0:0 с «Ростовом»: «Побороться за медали больше не получится, может. За большие цели не играют, как мы во 2-м тайме. Несколько человек не играло на 100%, этим я недоволен»
2 минуты назад
Экс-арбитр Федотов о падении Петрова в штрафной «Зенита»: «Это не пенальти, Нино катился изначально. С позиции Карасева было хорошо видно, что нарушения там нет»
25 минут назад
Ферран сделал дубль в 1-м тайме против «Хетафе». У форварда «Барсы» 4+1 в четырех матчах Ла Лиги
1012 минут назад
«Боруссия» Дортмунд не проигрывает с начала сезона – 4 победы и 2 ничьих в 6 матчах
125 минут назад
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Вольфсбург» – 1:0. Адейеми забил единственный гол
231 минуту назад
Чемпионат Германии. «Байер» и «Гладбах» сыграли вничью, «Дортмунд» победил «Вольфсбург»
3131 минуту назад
«Интер» – «Сассуоло». 1:0 – Димарко открыл счет. Онлайн-трансляция
55 минут назадLive
Кин об «Арсенале»: «Им не хватает креативности. На фоне стандартов, установленных «Ливерпулем» и «Сити», «канониры» все еще неубедительны»
20сегодня, 18:18
Артета – первый тренер, не проигравший Гвардиоле в 5 матчах лиги подряд
8сегодня, 18:06
Симеоне о недовольстве Альвареса заменой в матче с «Мальоркой»: «Все злятся. Хулиан – лучший игрок атаки в «Атлетико». Нам был нужен Серлот, но его удалили в спорном эпизоде»
5сегодня, 18:01