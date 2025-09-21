«Краснодар» выиграл 1 из 16 последних матчей против «Зенита» и проиграл 11
У «Краснодара» только одна победа над «Зенитом» за семь лет.
Сегодня команда Мурада Мусаева уступила на своем поле со счетом 0:2 в 9-м туре Мир РПЛ.
Начиная с октября 2018 года «быки» встречались с петербуржцами 16 раз. «Зенит» одержал 11 побед, 4 матча завершились вничью, «Краснодар» выиграл один раз.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
