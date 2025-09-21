«Краснодар» выиграл 1 из 16 последних матчей против «Зенита» и проиграл 11

У «Краснодара» только одна победа над «Зенитом» за семь лет.

Сегодня команда Мурада Мусаева уступила на своем поле со счетом 0:2 в 9-м туре Мир РПЛ . Начиная с октября 2018 года «быки» встречались с петербуржцами 16 раз. «Зенит » одержал 11 побед, 4 матча завершились вничью, «Краснодар » выиграл один раз.