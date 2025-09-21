«Краснодар» проиграл впервые с июля – после 8 побед и ничьей

«Зенит» прервал серию «Краснодара» без поражений.

Команда Мурада Мусаева уступила петербуржцам со счетом 0:2 в 9-м туре Мир РПЛ .

В последний раз до этого дня «быки» проигрывали 29 июля («Крыльям Советов» в FONBET Кубке России). Затем последовали 8 побед и ничья.

27 сентября «Краснодар » встретится с «Ростовом» в чемпионате.