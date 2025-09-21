«Зенит» обыграл «Краснодар» в 4 из 5 последних матчей

«Зенит» выиграл 4 из 5 последних матчей против «Краснодара».

Сегодня команда Сергея Семака победила со счетом 2:0 в 9-м туре Мир РПЛ .

Ранее петербуржцы нанесли «быкам» еще два поражения в чемпионате (4:1 и 2:1), а также обыграли в матче за OLIMPBET Суперкубок России со счетом 4:2.

Единственная победа «Краснодара » за это время – 2:0 в сентябре 2024-го.