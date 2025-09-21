9

У Артеты 4 победы в 15 матчах против Гвардиолы

У Микеля Артеты всего 4 победы в матчах против Пепа Гвардиолы.

Сегодня «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в 5-м туре АПЛ – 1:1.

Команды Артеты и Гвардиолы встречались в различных турнирах 15 раз. Лондонцы одержали 4 победы (в том числе по пенальти в игре за Суперкубок Англии), в 3 случаях была ничья, «горожане» выиграли 8 раз.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
