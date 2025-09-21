У «Арсенала» 1 удар в створ и 67,5% владения в 1-м тайме матча с «Ман Сити»

«Арсенал» нанес лишь один точный удар за тайм с «Манчестер Сити».

Команды Микеля Артеты и Пепа Гвардиолы встречаются в 5-м туре АПЛ на «Эмирейтс».

Хозяева в первой половине игры пробили четыре раза, но в створ ворот попали только один. На счету гостей три удара, точных – два, причем один из них стал результативным.

При этом «Арсенал» владел мячом 67,5% времени и подал пять угловых (против одного у «горожан»).

«Арсенал» – «Манчестер Сити». 0:1 – Холанд забил на 9-й! Онлайн-трансляция