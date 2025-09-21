6

У «Арсенала» 1 удар в створ и 67,5% владения в 1-м тайме матча с «Ман Сити»

«Арсенал» нанес лишь один точный удар за тайм с «Манчестер Сити».

Команды Микеля Артеты и Пепа Гвардиолы встречаются в 5-м туре АПЛ на «Эмирейтс».

Хозяева в первой половине игры пробили четыре раза, но в створ ворот попали только один. На счету гостей три удара, точных – два, причем один из них стал результативным.

При этом «Арсенал» владел мячом 67,5% времени и подал пять угловых (против одного у «горожан»).

«Арсенал» – «Манчестер Сити». 0:1 – Холанд забил на 9-й! Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт АПЛ
logoМанчестер Сити
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoМикель Артета
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Холанд забил 13 голов в 8 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Эрлинг отличился в 6 играх подряд
2158 минут назад
Холанд забил «Арсеналу» с паса Рейндерса. Эрлинг – лучший бомбардир АПЛ с 6 голами в 5 матчах
5сегодня, 15:50
«Арсенал» – «Манчестер Сити». 0:1 – Холанд забил на 9-й! Онлайн-трансляция
62сегодня, 15:39Live
Главные новости
Фати забил в каждом из двух матчей за «Монако». Прежде голов не было с 2023-го
27 минут назад
Бернарду попал мячом в лежавшего на газоне Троссарда – бельгиец в ответ бросил мяч в пах хавбеку «Сити». Эттуэлл оставил игроков без карточек
410 минут назадФото
«Краснодар» – «Зенит». Кордоба, Соболев, Сперцян, Глушенков в старте. Онлайн-трансляция
4622 минуты назадLive
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Хетафе», «Атлетико» сыграл вничью с «Мальоркой»
9623 минуты назадLive
«Балтика» не проигрывает 9 матчей на старте сезона в РПЛ – это рекорд среди новичков лиги
223 минуты назад
Чемпионат России. «Краснодар» против «Зенита», «Спартак» одолел «Крылья», «Динамо» победило в гостях «Оренбург», «Балтика» и «Ростов» не забили
128923 минуты назадLive
У «Атлетико» 1 победа в 6 матчах сезона. Дальше – «Райо» в Ла Лиге
1038 минут назад
Александр Мостовой: «Победа над «Крыльями» еще раз говорит тем, кто хейтит Станковича, что все впереди. Псевдоэксперты говорили в перерыве, что «Спартак» никакой, вышел Угальде – замолчали»
2848 минут назад
«Балтика» не проигрывает в РПЛ. У команды Талалаева 4 победы и 5 ничьих в 9 турах
2152 минуты назад
Назовете все 52 клуба, игравших в РПЛ? Только 10% справляются
53 минуты назадТесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Талалаев про 0:0: «Ростов» приезал за ничьей, это было видно по их игре. «Балтика» играла 2-й тайм абсолютно неправильно – ожидал другого от людей, которые выходят на замену»
1 минуту назад
Тренер «Ростова» Альба о 0:0 с «Балтикой»: «Справедливый результат. В первые 10 минут было непонятно, но потом мы уже были лучше»
110 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Вольфсбург». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
220 минут назад
Хавбек «Крыльев» Баняц: «Шокирован ценами на такси в Москве! И трафик здесь просто сумасшедший»
126 минут назад
Корнеев о Глушенкове: «Он должен больше разговаривать на поле, чем вне его. Максим может и посильнее Клаудиньо играть»
130 минут назад
«ПСЖ» предлагал провести матч с «Марселем» днем в понедельник или перенести на декабрь из-за церемонии «Золотого мяча». Соперник «категорически отказался»
234 минуты назад
Мурад Мусаев: «Зенит» – флагман нашего футбола, матчи с ними всегда очень сложные. «Краснодар» должен сработать максимально хорошо в каждой фазе»
438 минут назад
«Атлетико» вдесятером сыграл вничью с «Мальоркой» – 1:1. Серлота удалили на 73-й, Альварес не забил пенальти на 14-й
640 минут назад
Угальде об эмоциональности Станковича: «Он живет футболом, это его жизнь. Он делает так, кто-то – иначе»
452 минуты назад
«Балтика» и «Ростов» сыграли вничью – 0:0. Ростовчане не проигрывают 4 матча подряд
1354 минуты назад