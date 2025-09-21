Газизов про 1:1: «Динамо» Махачкала нейтрализовало Батракова. Не скажу, что «Локомотив» показал бомбическую игру»
Шамиль Газизов заявил, что «Махачкале» удалось нейтрализовать Алексея Батракова.
«Динамо» Махачкала сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1) в 9-м туре Мир РПЛ. Зелимхан Бакаев открыл счет на 54-й минуте, а на 65-й был удален. Миро сравнял счет на 95-й.
«Сегодня в российском футболе две молодые ярко выраженные звезды – Батраков и Кисляк. Но мне кажется, в минувшей игре мы нейтрализовали Батракова.
Нам удалось навязать свою игру. И не скажу, что «Локомотив» показал бомбическую игру против нас.
Что тут сказать, я доволен. Когда отыгрываешься на последних минутах, то всегда будешь доволен, – отметил генеральный директор «Динамо» Махачкала.
Газизов о реакции «Локо» на судейство: «У «Динамо» тоже есть вопросы по работе ВАР. Но мы же молчим. Они не заслужили победу, если брать игру»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости