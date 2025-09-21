Газизов про 1:1: «Динамо» Махачкала нейтрализовало Батракова. Не скажу, что «Локомотив» показал бомбическую игру»

Шамиль Газизов заявил, что «Махачкале» удалось нейтрализовать Алексея Батракова.

«Динамо» Махачкала сыграла вничью с «Локомотивом » (1:1) в 9-м туре Мир РПЛ . Зелимхан Бакаев открыл счет на 54-й минуте, а на 65-й был удален. Миро сравнял счет на 95-й.

«Сегодня в российском футболе две молодые ярко выраженные звезды – Батраков и Кисляк . Но мне кажется, в минувшей игре мы нейтрализовали Батракова.

Нам удалось навязать свою игру. И не скажу, что «Локомотив» показал бомбическую игру против нас.

Что тут сказать, я доволен. Когда отыгрываешься на последних минутах, то всегда будешь доволен, – отметил генеральный директор «Динамо» Махачкала.

Газизов о реакции «Локо» на судейство: «У «Динамо» тоже есть вопросы по работе ВАР. Но мы же молчим. Они не заслужили победу, если брать игру»