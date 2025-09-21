Защитник «Локо» Фассон о голе «Махачкалы» после штрафного на 95-й: «Непонятно даже, было ли нарушение вообще. Обидно, когда упускаешь очки в подобных матчах»

Лукас Фассон считает ошибочным фол против «Локомотива» в матче с «Махачкалой» (1:1).

На 91-й минуте арбитр Василий Казарцев назначил 11-метровый за нарушение Алексея Батракова против Мохаммада Хоссейннежада , однако проверка ВАР показала, что фол был вне границ штрафной. На 95-й минуте дагестанцы сравняли счет после удара со штрафного и добивания.

— Эта ничья для «Локомотива» — разочарование?

— Конечно, расстроились, потому что вели по игре. А потом случился этот эпизод, когда судья указал пенальти, а там непонятно даже, было ли нарушение вообще. Никто этого момента не понял.

Всегда обидно, когда упускаешь очки в подобных матчах. Когда команда бежит, бьется, старается, а потом происходит нечто подобное.

— У команды в чемпионате пять ничьих подряд. Почему так происходит, на ваш взгляд?

— Сложно ответить. Надо работать, чтобы победы были, — сказал защитник «Локомотива ».