Газизов о реакции «Локо» на судейство: «У «Динамо» тоже есть вопросы по работе ВАР. Но мы же молчим. Они не заслужили победу, если брать игру»

Шамиль Газизов отреагировал на судейство в матче против «Локомотива» (1:1).

«Момент с нашим забитым голом? Это же не пенальти. Даже если это ошибка судьи, то она не настолько существенна. Мне кажется, что именно игра была ничейной. У нас тоже есть вопросы по работе ВАР, когда нам забили гол. В нашем понимании это вне игры. Но мы же молчим.

Почему все концентрируются, что с фола на последних минутах забит гол? Потому что он на последних минутах? Я понимаю, «Локомотиву» тяжело упускать очки. Но если брать всю игру, «Локомотив» не заслужил победу», – сказал гендиректор махачкалинского «Динамо».

