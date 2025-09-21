  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Биджиев об 1:1: «Позитивный результат для «Махачкалы». «Локо» –  одна из лучших команд в РПЛ»
0

Биджиев об 1:1: «Позитивный результат для «Махачкалы». «Локо» –  одна из лучших команд в РПЛ»

Хасанби Биджиев оценил ничью с «Локомотивом» (1:1) в 9-м туре Мир РПЛ.

«Матч был тяжелый. Хороший соперник. «Локомотив» — команда достаточно ровная, квалифицированная во всех линиях. Я считаю, что сейчас это, наверное, одна из лучших команд в чемпионате. 

Понятно, что было непростое поле после дождей, были непростые погодные условия. Наши ребята очень хорошо проявили себя в сегодняшнем матче. Старались и бились до конца. Несмотря на то, что пропустили в начале второго тайма, продолжали играть. Вынудили соперника заработать вторую желтую карточку.

Понятно, что матч был достаточно непростой. Может быть, тут не было много футбола, было больше борьбы. Но, наверное, по такому полю другого никто и не ожидал. И в этой борьбе нам было важно выигрывать единоборства и оказывать давление на соперника. В целом я считаю, что ребята с этой задачей справились.

К чести «Локомотива» скажу, что это очень хорошая команда. Малейшая расслабленность, малейшая недоработка сразу наказывается голом, что сегодня и произошло. Результат для нас по тому, как складывался матч, наверное, больше позитивный. Это все‑таки очко, это движение вперед», — сказал тренер махачкалинского «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Махачкала
logoХасанби Биджиев
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Галактионов о судействе Казарцева в матче с «Динамо» Махачкала: «Я уже два года назад дал комментарий. Повторить? Наверное, не буду – опять дисквалифицируют»
25вчера, 20:29
Лапочкин о голе «Махачкалы» после штрафного на 95-й: «Не вижу фола – где там Казарцев увидел пенальти изначально? Это серьезная ошибка и судьи, и ВАР»
21вчера, 20:21
Галактионов про 1:1 с «Махачкалой»: «Локомотив» потерял два очка. У соперника не было острых моментов – за исключением той фантазии, которую увидел главный арбитр»
64вчера, 19:39
Главные новости
МЛС. Дубль и ассист Месси принесли победу «Интер Майами» над «Ди Си Юнайтед», «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Сан-Диего», «Канзас-Сити» Шапи уступил «Ванкуверу»
255 минут назад
Шпилевский о пенальти «Ахмата»: «Мне из Европы звонят, люди тоже в шоке, спрашивают: «Здесь всегда так?»
9 минут назад
У Месси 2+1 в матче с «Ди Си Юнайтед». Форвард забил 30 голов и сделал 13 ассистов за «Интер Майами» в 37 играх сезона
758 минут назад
Мбаппе забил больше всех (37) в 2025-м во всех турнирах в топ-5 лиг. Он же лидирует по голам из-за пределов штрафной
1сегодня, 01:30
Премьер Армении о патриотических названиях: «Предлагаю задать себе вопрос: почему «Милан» – суперклуб, а «Алашкерт» – нет? Потому что психология во всем, особенно в спорте, очень важна»
48вчера, 22:06
Один из богатейших бизнесменов Казахстана Алагузов пообещал игрокам «Кайрата» машины за победу над «Реалом»: «Алматы – столица мира, «Кайрат» – чемпион!»
49вчера, 21:53
Ямаль, Рафинья, Флик, Кубарси, Лапорта – в составе делегации «Барсы» на церемонию «Золотого мяча». Педри и Левандовского не будет
19вчера, 21:47
Бернарду Силва: «Ливерпуль» всегда был главным соперником «Сити», причем с отрывом: боролся за титулы и побеждал. «Арсенал» все сильнее, но еще не вышел на победный уровень»
22вчера, 21:30
Моуринью изобразил вратарский сэйв после неточного паса соперника – мяч полетел в аут. Тренер «Бенфики» пнул конус, празднуя 3-й гол команды
20вчера, 21:25Фото
Тебас не станет запрещать флаги Палестины на играх Ла Лиги, а возможные матчи против израильтян считает проблемой: «Надеюсь, хотя б население Газы перестанет страдать к тому моменту»
52вчера, 21:22
Ко всем новостям
Последние новости
Санчес извинился за удаление в матче с «МЮ»: «Челси» приложил огромные усилия во втором тайме, но не смог добиться успеха»
127 минут назад
Тедеев о ничьей с «Рубином»: «Акрон» не ожидал уйти с 2:0 на 2:2. Даку — хороший нападающий, но нельзя проигрывать мяч в простых ситуациях»
45 минут назад
Тренер «Милана» Ландуччи о 3:0 с «Удинезе»: «Модрич – пример для подражания, Пулишич – смертоносный снайпер, Рабьо провел монструозный матч»
4вчера, 22:03
Жозе Моуринью: «Я пришел в «Бенфику» не воевать и не злить «Порту», а побеждать – мы враги на поле. Я поговорил с Виллаш-Боашем и президентом «Спортинга» Варандашем»
7вчера, 21:50
Тудор недоволен календарем «Ювентуса»: «Разница между игрой на 4-й и 5-й день – это разница между потерянными и набранными очками. Мы могли бы сыграть с «Вероной» завтра»
5вчера, 21:15
Чемпионат Франции. «Ланс» разгромил «Лилль», «Нант» и «Ренн» сыграли 2:2, «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в воскресенье
7вчера, 21:05
«Даку как Фродо, кольцо спрятал, никакой проставы пока не было». Олег Иванов о свадьбе форварда «Рубина»
1вчера, 20:59
Пономарев про Кузяева в ЦСКА: «Балласт! Отыгранный материал, мы и так уже многих балластов скинули, зачем брать еще одного?»
11вчера, 20:52
Энрике о том, считает ли этот «ПСЖ» лучшим в истории: «Меня это не интересует. Это тема для разговоров летом на пляже. Приятно смотреть, с какой радостью команда тренируется»
1вчера, 20:47
Роналду после дубля «Аль-Рияду»: «3 победы в 3 матчах. Мы хотим еще!»
9вчера, 20:35