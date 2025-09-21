«Судья убил интригу. Было легкое касание – больше Сергеева, чем мое, такие трактовки. Минут пять смотрели повтор». Хавбек «Оренбурга» Камилов о пенальти «Динамо»

Игрок «Оренбурга» Камилов заявил, что судья убил интригу в матче с «Динамо».

«Динамо» в гостях победило «Оренбург » (3:1) в 9-м туре Мир РПЛ .

Максим Осипенко на 85-й минуте забил победный гол с пенальти, назначенного после долгого просмотра эпизода арбитром Сергеем Цыганком после возможного контакта Владислава Камилова с Иваном Сергеевым . Оренбуржцы обратятся в ЭСК РФС.

– Минут пять смотрели повтор. Игрок «Динамо » бежал, коснулся меня ногой, и поставили пенальти. Легкое касание было больше его меня, чем мое его. Вчера таких два пенальти поставили, такие трактовки.

– Что случилось во втором тайме, когда команда стала хуже держать мяч?

– Хотели выиграть обе команды. Первый гол курьезный, немного сломал игру.

А с пенальти судья убил интригу, принял на себя такое решение. Можно говорить про судью, но мы забили только один гол. Могли и очки набрать, если бы не пропустили такие голы.

– Гол «Оренбурга» забит на эмоциях?

– Нет. Нам такие же забили. Первый и второй голы – непонятные. А третий получили, когда все побежали вперед, – сказал полузащитник Камилов.