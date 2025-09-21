«Судья убил интригу. Было легкое касание – больше Сергеева, чем мое, такие трактовки. Минут пять смотрели повтор». Хавбек «Оренбурга» Камилов о пенальти «Динамо»
«Динамо» в гостях победило «Оренбург» (3:1) в 9-м туре Мир РПЛ.
Максим Осипенко на 85-й минуте забил победный гол с пенальти, назначенного после долгого просмотра эпизода арбитром Сергеем Цыганком после возможного контакта Владислава Камилова с Иваном Сергеевым. Оренбуржцы обратятся в ЭСК РФС.
– Минут пять смотрели повтор. Игрок «Динамо» бежал, коснулся меня ногой, и поставили пенальти. Легкое касание было больше его меня, чем мое его. Вчера таких два пенальти поставили, такие трактовки.
– Что случилось во втором тайме, когда команда стала хуже держать мяч?
– Хотели выиграть обе команды. Первый гол курьезный, немного сломал игру.
А с пенальти судья убил интригу, принял на себя такое решение. Можно говорить про судью, но мы забили только один гол. Могли и очки набрать, если бы не пропустили такие голы.
– Гол «Оренбурга» забит на эмоциях?
– Нет. Нам такие же забили. Первый и второй голы – непонятные. А третий получили, когда все побежали вперед, – сказал полузащитник Камилов.