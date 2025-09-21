Слишкович о пенальти «Динамо»: «Не было нарушения. Судья свистнул, пошел смотреть видео, взял ответственность на себя»

Владимир Слишкович указал на ошибку судьи в пользу московского «Динамо».

«Динамо» в гостях выиграло у «Оренбурга » (3:1) в 9-м туре Мир РПЛ.

Максим Оспипенко на 85-й минуте забил победный гол с пенальти, назначенного после долго просмотра эпизода арбитром Сергеем –Цыганком после возможного контакта Владислава Камилова с Иваном Сергеевым . Оренбуржцы обратятся в ЭСК РФС.

– Моменты концентрации решили игру, она пошла на стороне соперника. Нам надо показывать свой футбол постоянно.

Первый тайм очень хорошо и дисциплинированно играли, во втором тайме надо было держать концентрацию, соперник ничего не делал, а один раз упустили – «Динамо » забило.

Потом был пенальти, и игра оказалась сделана. Совершили детские ошибки, их надо исключать.

– Был пенальти или нет?

– Не было нарушения. Он свистнул пенальти, пошел смотреть видео, взял ответственность на себя.

– Как оцените девять туров?

– Мы знаем, что наша команда до последнего будет биться за выживание в РПЛ . Это нетипичный момент, у нас пришли игроки, нам надо немного времени. Вы видели, какие изменения произошли в составе, – сказал главный тренер «Оренбурга» Слишкович.