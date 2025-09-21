Осипенко забил 25-й гол в РПЛ. Только у Игнашевича больше среди центральных защитников в XXI веке – 39
Максим Оспиенко – второй бомбардир среди центральных защитников РПЛ в этом веке.
«Динамо» в гостях выиграло у «Оренбурга» (3:1) в 9-м туре Мир РПЛ. 31-летний футболист на 85-й минуте с пенальти забил победный гол.
Теперь на счету Осипенко 25 голов в чемпионате России – больше среди центральных защитников в XXI веке забил только Сергей Игнашевич – 39.
На счету Дениса Колодина 20 голов, у Дмитрия Белорукова – 16, у Леандро Фернандеса – 15.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Opta
