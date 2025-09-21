Осипенко забил 25-й гол в РПЛ. Только у Игнашевича больше среди центральных защитников в XXI веке – 39

Максим Оспиенко – второй бомбардир среди центральных защитников РПЛ в этом веке.

«Динамо » в гостях выиграло у «Оренбурга » (3:1) в 9-м туре Мир РПЛ . 31-летний футболист на 85-й минуте с пенальти забил победный гол.

Теперь на счету Осипенко 25 голов в чемпионате России – больше среди центральных защитников в XXI веке забил только Сергей Игнашевич – 39.

На счету Дениса Колодина 20 голов, у Дмитрия Белорукова – 16, у Леандро Фернандеса – 15.