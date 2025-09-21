  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Оренбург» обратится в ЭСК по поводу пенальти на Сергееве в матче с «Динамо»: «Есть большие сомнения в правильности его назначения»
3

«Оренбург» обратится в ЭСК по поводу пенальти на Сергееве в матче с «Динамо»: «Есть большие сомнения в правильности его назначения»

«Оренбург» попросит разобраться в спорном моменте матча с «Динамо».

Об этом рассказал президент клуба Кирилл Волженкин.

На 78-й минуте матча 9-го тура Мир РПЛ «Оренбурга» против «Динамо» (1:3) Иван Сергеев упал в чужой штрафной после возможного контакта с Владиславом Камиловым. Главный судья Сергей Цыганок назначл 11-метровый и полтвердил свое решение после изучения видеоповтора. Пенальти реализовал Максим Осипенко.

«Мы обязательно обратимся в ЭСК по поводу пенальти. У нас есть большие сомнения в правильности его назначения», – заявил Волженкин.

У Зайнутдинова результативная ошибка во 2-м туре РПЛ подряд – игрок «Динамо» слабо отдал мяч назад Луневу в матче с «Оренбургом». В дерби со «Спартаком» он помог забить Ливаю

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoОренбург
Сергей Цыганок
logoИван Сергеев
видеоповторы
logoВладислав Камилов
logoсудьи
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Мальорки», «Барселона» сыграет с «Хетафе», «Райо» против «Сельты»
912 минуты назадLive
Хотим стильно и со вкусом – Сирене нужен дизайнер, который поможет воплотить в жизнь наши креативные спецпроекты!
6 минут назадВакансия
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого принимает «Чэнду», идущий на первом месте. Спортс’’ показывает матч в прямом эфире
56 минут назадВидео
Карпин про 3:1 с «Оренбургом»: «На искусственном газоне непривычно, но все готовятся, три очка взяли – слава богу. Позитив дает не таблица, а последние игры»
413 минут назад
«Спартак» – «Крылья Советов». 0:1 – Игнатенко открыл счет на 6-й минуте! Онлайн-трансляция
6625 минут назадLive
Чемпионат России. «Спартак» играет с «Крыльями», «Краснодар» против «Зенита», «Динамо» победило в гостях «Оренбург»
74133 минуты назадLive
У Зайнутдинова результативная ошибка во 2-м туре РПЛ подряд – игрок «Динамо» слабо отдал мяч назад Луневу в матче с «Оренбургом». В дерби со «Спартаком» он помог забить Ливаю
2249 минут назадВидео
Агенты ищут для Умярова клубы в Европе. Хавбек может покинуть «Спартак» летом 2026-го, красно-белые хотят не менее 12 млн евро (Sport24)
2656 минут назад
«Динамо» Карпина выиграло 2 матча подряд с общим счетом 7:1. Также у тренера сборной России 5 поражений с учетом пенальти и 3 ничьих
27сегодня, 11:03
«Динамо» обыграло «Оренбург» на выезде – 3:1. Маухуб забил после столкновения Овсянникова и Ценова, Савельев – после ошибки Зайнутдинова, Осипенко реализовал пенальти
117сегодня, 11:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Мальорка» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 17:15
1 минуту назад
«Балтика» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
61 минуту назад
Слишкович о пенальти «Динамо»: «Не было нарушения. Судья свистнул, пошел смотреть видео, взял ответственность на себя»
7 минут назад
Водитель автобуса «Крыльев» о ситуации перед матчем со «Спартаком»: «Практически весь центр перекрыт, по картам улицы числятся как открытые, а по факту закрыты. Обратно довезу как нужно»
412 минут назад
Матвей Кисляк: «Каждый хочет проявить себя в европейском чемпионате. Головин успел уехать, а потом наступил 2022-й, и уезжать стало сложнее»
125 минут назад
Осипенко забил 25-й гол в РПЛ. Только у Игнашевича больше среди центральных защитников в XXI веке – 39
137 минут назад
«Крылья» о ситуации с автобусом: «Претензий к «Спартаку» нет. На стадион на такси доехали с комфортом»
1141 минуту назад
«Лацио» – «Рома». 0:1 – Пеллегрини открыл счет. Онлайн-трансляция
156 минут назадLive
«Марсель» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 10:55
Газизов о реакции «Локо» на судейство: «У «Динамо» тоже есть вопросы по работе ВАР. Но мы же молчим. Они не заслужили победу, если брать игру»
8сегодня, 10:45