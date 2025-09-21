«Оренбург» обратится в ЭСК по поводу пенальти на Сергееве в матче с «Динамо»: «Есть большие сомнения в правильности его назначения»

«Оренбург» попросит разобраться в спорном моменте матча с «Динамо».

Об этом рассказал президент клуба Кирилл Волженкин.

На 78-й минуте матча 9-го тура Мир РПЛ «Оренбурга » против «Динамо » (1:3) Иван Сергеев упал в чужой штрафной после возможного контакта с Владиславом Камиловым . Главный судья Сергей Цыганок назначл 11-метровый и полтвердил свое решение после изучения видеоповтора. Пенальти реализовал Максим Осипенко.

«Мы обязательно обратимся в ЭСК по поводу пенальти. У нас есть большие сомнения в правильности его назначения», – заявил Волженкин.

У Зайнутдинова результативная ошибка во 2-м туре РПЛ подряд – игрок «Динамо» слабо отдал мяч назад Луневу в матче с «Оренбургом». В дерби со «Спартаком» он помог забить Ливаю