«Оренбург» обратится в ЭСК по поводу пенальти на Сергееве в матче с «Динамо»: «Есть большие сомнения в правильности его назначения»
«Оренбург» попросит разобраться в спорном моменте матча с «Динамо».
Об этом рассказал президент клуба Кирилл Волженкин.
На 78-й минуте матча 9-го тура Мир РПЛ «Оренбурга» против «Динамо» (1:3) Иван Сергеев упал в чужой штрафной после возможного контакта с Владиславом Камиловым. Главный судья Сергей Цыганок назначл 11-метровый и полтвердил свое решение после изучения видеоповтора. Пенальти реализовал Максим Осипенко.
«Мы обязательно обратимся в ЭСК по поводу пенальти. У нас есть большие сомнения в правильности его назначения», – заявил Волженкин.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спорт-Экспресс
