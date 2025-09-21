  • Спортс
  У Зайнутдинова результативная ошибка во 2-м туре РПЛ подряд – игрок «Динамо» слабо отдал мяч назад Луневу в матче с «Оренбургом». В дерби со «Спартаком» он помог забить Ливаю
У Зайнутдинова результативная ошибка во 2-м туре РПЛ подряд – игрок «Динамо» слабо отдал мяч назад Луневу в матче с «Оренбургом». В дерби со «Спартаком» он помог забить Ливаю

Бахтиер Зайнутдинов совершил результативную ошибку во 2-м матче РПЛ подряд.

Московское «Динамо» на выезде победило «Оренбург» (3:1) в 9-м туре Мир РПЛ.

На 99-й минуте вратарь хозяев Богдан Овсянников вынес мяч вперед. Футболист сборной Казахстана принял мяч на грудь и отдал пас назад – своему голкиперу Андрею Луневу. Однако передача получилась слабой – форвард Максим Савельев ускорился, подхватил мяч и забил гол.

Напомним, что в прошлом туре, в дерби «Динамо» – «Спартак» (2:2) красно-белые на 19-й минуте открыли счет послео шибки Зайнутдинова. Бахтиер, пытаясь перехватить навес с фланга в падении, лишь чиркнул мяч носком бутсы и переправил его мимо Лунева, который готовился поймать мяч. Ливай Гарсия забил в пустые ворота.

Подробная статистика выступлений Зайнутдинова, ранее игравшего за «Ростов» и ЦСКА в России, доступна здесь.

