У Зайнутдинова результативная ошибка во 2-м туре РПЛ подряд – игрок «Динамо» слабо отдал мяч назад Луневу в матче с «Оренбургом». В дерби со «Спартаком» он помог забить Ливаю

Бахтиер Зайнутдинов совершил результативную ошибку во 2-м матче РПЛ подряд.

Московское «Динамо» на выезде победило «Оренбург » (3:1) в 9-м туре Мир РПЛ .

На 99-й минуте вратарь хозяев Богдан Овсянников вынес мяч вперед. Футболист сборной Казахстана принял мяч на грудь и отдал пас назад – своему голкиперу Андрею Луневу. Однако передача получилась слабой – форвард Максим Савельев ускорился, подхватил мяч и забил гол.

Напомним, что в прошлом туре, в дерби «Динамо» – «Спартак » (2:2) красно-белые на 19-й минуте открыли счет послео шибки Зайнутдинова. Бахтиер, пытаясь перехватить навес с фланга в падении, лишь чиркнул мяч носком бутсы и переправил его мимо Лунева, который готовился поймать мяч. Ливай Гарсия забил в пустые ворота.

Подробная статистика выступлений Зайнутдинова, ранее игравшего за «Ростов» и ЦСКА в России, доступна здесь .