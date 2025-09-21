  • Спортс
Видео
«Динамо» забило «Оренбургу» после того, как вратарь Овсянников снес Ценова у штрафной. Удар Маухуба на 57-й стал лишь 2-м в створ для команды Карпина

«Динамо» забило «Оренбургу» после ошибки вратаря и защитника.

«Оренбург» принимает московское «Динамо» (0:1, второй тайм) в 9-м туре Мир РПЛ.

На 57-й минуте гости открыли счет в матче. Максим Осипенко вынес мяч к границе чужой штрафной. Голкипер хозяев Богдан Овсянников покинул ворота и врезался в Эмиля Ценова, сбив его с ног. При этом болгарин сыграл головой в мяч, и тот отправился по направлению к пустым воротам, где Эль-Мехди Маухуб отправил его в сетку.

Отметим, что это был всего лишь второй удар «Динамо» в створ – первый команда тренера Валерия Карпина нанесла несколькими минутами ранее.

Маухуб забил первый гол в Премьер-лиге в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
