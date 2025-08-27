Инфраструктура махачкалинского «Динамо» не пострадала при землетрясении в Дагестане магнитудой 5,9 в акватории Каспийского моря

Инфраструктура «Динамо» Махачкала не пострадала при землетрясении в Дагестане.

Согласно сообщению главного управления МЧС России по Республике Дагестан, от дежурного специалиста Дагестанской геофизической службы РАН поступила информация, что 26 августа в 23:33 в акватории Каспийского моря произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Он находился в 51 км к северо-западу от города Дербент и в 28 км к востоку от города Избербаш. Сейсмическое событие ощущалось по всей территории республики. Жертв и разрушений нет, объекты социального, культурного и бытового назначения функционируют в штатном режиме.

– Как можно оценить состояние инфраструктуры клуба после землетрясения?

– Все нормально. Инфраструктура клуба цела. Команда же уже в Ростове, где сегодня предстоит матч. Так что все в порядке, – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо » Шамиль Газизов .

«Ростов » сегодня примет «Динамо» Махачкала в рамках 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.