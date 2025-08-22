Газизов об интересе «Севильи», «Фулхэма» и «Вулвс» к Хоссейннеджаду: «Он на карандаше у многих скаутинговых агентств. Неудивительно — он яркий футболист»

Шамиль Газизов оценил вероятность отьезда Мохаммада Хоссейннеджада в Европу.

В 5 матчах сезона РПЛ на счету иранского хавбека «Динамо» Махачкала 1 гол и 1 ассист.

— Правда, что «Севилья», «Фулхэм» и «Вулверхэмптон» проявляют интерес Джаваду?

— Официальных обращений в клуб пока не поступало. Но мы знаем, что скаутинг некоторых иностранных клубов действительно ведет Джавада. Для нас это не секрет.

Джавад на карандаше у многих скаутинговых агентств. Неудивительно — он яркий футболист, — сказал гендиректор махачкалинского «Динамо».