Газизов об интересе «Севильи», «Фулхэма» и «Вулвс» к Хоссейннеджаду: «Он на карандаше у многих скаутинговых агентств. Неудивительно — он яркий футболист»
Шамиль Газизов оценил вероятность отьезда Мохаммада Хоссейннеджада в Европу.
В 5 матчах сезона РПЛ на счету иранского хавбека «Динамо» Махачкала 1 гол и 1 ассист.
— Правда, что «Севилья», «Фулхэм» и «Вулверхэмптон» проявляют интерес Джаваду?
— Официальных обращений в клуб пока не поступало. Но мы знаем, что скаутинг некоторых иностранных клубов действительно ведет Джавада. Для нас это не секрет.
Джавад на карандаше у многих скаутинговых агентств. Неудивительно — он яркий футболист, — сказал гендиректор махачкалинского «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
