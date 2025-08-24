«Динамо» Махачкала из-за ограничений на полеты все еще в Петербурге: «Должны улететь через два часа. Рейс переносили»

«Динамо» Махачкала до сих пор не смогло улететь из Санкт-Петербурга.

В субботу махачкалинцы проиграли «Зениту » (0:4) в гостевом матче 6-го тура РПЛ .

В этот же день Росавиация сообщала об ограничениях на полеты в воздушном пространстве аэропорта Пулково. Ограничения были сняты только в воскресенье.

«Еще не улетели из Санкт‑Петербурга. Рейс переносили, но все нормально.

Должны [улететь] через два часа», – сказал генеральный директор «Динамо » Махачкала Шамиль Газизов.