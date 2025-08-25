Маслов не перейдет в «Динамо» Махачкала, сообщил Газизов: «Мы не договорились по контракту, не будем подписывать»

Павел Маслов не перейдет в «Динамо» Махачкала.

Ранее сообщалось , что 25-летний защитник подпишет с клубом контракт до конца сезона с зарплатой 10 тысяч долларов в месяц.

«Мы не договорились по контракту. Не будем подписывать.

Никаких недопониманий нет. Пожелали друг другу дальнейших успехов», – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо » Шамиль Газизов .

7 июля Маслов покинул «Спартак » после истечения контракта. Сезон-2024/25 он провел в «Сочи» на правах аренды. Павел сыграл в 18 матчах и забил 3 гола.