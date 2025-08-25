Маслов не перейдет в «Динамо» Махачкала, сообщил Газизов: «Мы не договорились по контракту, не будем подписывать»
Павел Маслов не перейдет в «Динамо» Махачкала.
Ранее сообщалось, что 25-летний защитник подпишет с клубом контракт до конца сезона с зарплатой 10 тысяч долларов в месяц.
«Мы не договорились по контракту. Не будем подписывать.
Никаких недопониманий нет. Пожелали друг другу дальнейших успехов», – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов.
7 июля Маслов покинул «Спартак» после истечения контракта. Сезон-2024/25 он провел в «Сочи» на правах аренды. Павел сыграл в 18 матчах и забил 3 гола.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
