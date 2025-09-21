  • Спортс
Божинов о Станковиче: «Он особенный человек, иногда испытывающий яркие эмоции. Но тренеру нужно быть спокойным, проявлять уважение, позитив, быть примером для игроков»

Валери Божинов назвал Деяна Станковича особенным человеком.

Главный тренер красно-белых дисквалифицирован до 19 октября на матчи Мир РПЛ и FONBET Кубка России за нецензурные выражения в адрес судьи матча с «Динамо» (2:2). Серб пропустит 5 игр, включая дерби с ЦСКА.

«Сейчас в «Спартаке» главный тренер – мой друг Деян Станкович. Знаю, что его отстранили на месяц.

Его эмоции – это не очень хорошо. Деян – особенный человек, иногда испытывающий яркие эмоции. Но если ты тренер, тебе нужно быть спокойным, проявлять уважение, позитив, быть примером для своих игроков», – сказал бывший болгарский форвард, игравший за «Ювентус» и «Ман Сити».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Р-Спорт»
