Божинов о Станковиче: «Он особенный человек, иногда испытывающий яркие эмоции. Но тренеру нужно быть спокойным, проявлять уважение, позитив, быть примером для игроков»
Валери Божинов назвал Деяна Станковича особенным человеком.
Главный тренер красно-белых дисквалифицирован до 19 октября на матчи Мир РПЛ и FONBET Кубка России за нецензурные выражения в адрес судьи матча с «Динамо» (2:2). Серб пропустит 5 игр, включая дерби с ЦСКА.
«Сейчас в «Спартаке» главный тренер – мой друг Деян Станкович. Знаю, что его отстранили на месяц.
Его эмоции – это не очень хорошо. Деян – особенный человек, иногда испытывающий яркие эмоции. Но если ты тренер, тебе нужно быть спокойным, проявлять уважение, позитив, быть примером для своих игроков», – сказал бывший болгарский форвард, игравший за «Ювентус» и «Ман Сити».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Р-Спорт»
