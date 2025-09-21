  • Спортс
  Юран об уровне Первой лиги Турции: «Соответствует командам ниже первой десятки РПЛ. Очень сильная, приличная лига, много качественных иностранцев»
Юран об уровне Первой лиги Турции: «Соответствует командам ниже первой десятки РПЛ. Очень сильная, приличная лига, много качественных иностранцев»

Сергей Юран высоко отозвался о втором дивизионе Турции.

«По ходу дела знакомился с лигой, она очень сильная, в ней есть много качественных иностранных футболистов, в заявке у клубов могут быть восемь иностранцев, на поле – шесть. Поэтому клубы в большинстве усиливаются качественными футболистами, много есть сборников, поэтому в Первой лиге есть пауза на сборные.

Но хочу отметить, что у большинства команд хромает игровая дисциплина, в основном играют в атаку, но каждую команду нужно разобрать, найти слабые места. Не все любят командные действия выполнять без мяча. Футбол – это шахматы, правильная тактика, ты должен правильно разобрать соперника, правильно сыграть. Футболисты это выполняют на поле, в основном за счет игровой дисциплины и физического состояния нормально получается.

По уровню лиги скажу, что соответствует командам ниже первой десятки РПЛ и командам верхней части прошлого сезона Первой лиги. Возможностей у клубов достаточно в плане финансов, за счет иностранцев лига считается очень приличной», – сказал главный тренер «Серик Беледиеспор».

Источник: ТАСС
