Юран о турецком: «Сложный язык, но могу сказать несколько простых фраз: «Добрый день», «Как дела?», «Приятного аппетита». Турция – футбольная страна»

Сергей Юран рассказал, как продвигается изучение турецкого языка.

«Сложный язык, но могу сказать несколько простых фраз: «Добрый день», «Как дела?», «Приятного аппетита». Язык трудный, но очень интересно в Турции, потому что люди живут футболом. Слышно из окон, когда идут матчи Суперлиги, Лиги чемпионов или игры сборной.

Понимаешь, что находишься в футбольной стране. И атмосфера на стадионах невероятная, впечатляют полные трибуны. Это очень приятно», – сказал главный «Серик Беледиеспор ».