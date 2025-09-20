Юран о турецком: «Сложный язык, но могу сказать несколько простых фраз: «Добрый день», «Как дела?», «Приятного аппетита». Турция – футбольная страна»
Сергей Юран рассказал, как продвигается изучение турецкого языка.
«Сложный язык, но могу сказать несколько простых фраз: «Добрый день», «Как дела?», «Приятного аппетита». Язык трудный, но очень интересно в Турции, потому что люди живут футболом. Слышно из окон, когда идут матчи Суперлиги, Лиги чемпионов или игры сборной.
Понимаешь, что находишься в футбольной стране. И атмосфера на стадионах невероятная, впечатляют полные трибуны. Это очень приятно», – сказал главный «Серик Беледиеспор».
