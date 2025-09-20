  • Спортс
  Юран о старте сезона в «Серике»: «Сложно, за месяц нужно было собрать новую команду. Первая лига в Турции очень сильна»
Юран о старте сезона в «Серике»: «Сложно, за месяц нужно было собрать новую команду. Первая лига в Турции очень сильна»

Сергей Юран оценил старт «Серик Беледиеспор» в Первой лиге Турции.

– Как оцените старт сезона?

– Было сложно, потому что сборы начались 1 июля, а старт сезона – 9 августа. Из той команды, которая поехала на первые сборы, осталось 4-5 человек. Нужно было доукомплектовать состав, потому что футболисты не соответствовали уровню первой лиги. Было непросто. Это первый раз в моей карьере, когда за месяц нужно было собрать новую команду. У нас это получилось, хотя первый игры давались тяжело. Сейчас к нас получается активная оборона, быстрые переходы в атаку. Нужно отдать должное и физическому состоянию футболистов. Запредельная самоотдача, они живут результатом. Это самое главное.

– На какой стадии находится сейчас команда?

– Мы находимся на стадии становления. Первая лига в Турции очень сильная. В каждой команде есть представители сборных, преимущественно африканских. И у нас в первой лиге есть международные паузы, что меня удивило. Но потом объяснили, что много игроков уезжает в сборные. У 90 процентов клубов есть финансовые возможности приглашать и подписывать таких сильных и качественных легионеров. За счет этого лига считается сильной и интересной. Плюс большинство команд стараются больше атаковать и прессинговать, – сказал главный тренер «Серик Беледиеспор». 

