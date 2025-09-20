Юран не исключил возвращения из Турции в РПЛ: «Сейчас я погружен в проект «Серика». Но не скрывал желания поработать в топ-клубе, необязательно в России»
Сергей Юран не исключил возвращения из Турции в Мир РПЛ.
«Сейчас я полностью погружен в проект «Серика», но исключать ничего нельзя. Я никогда не скрывал желания и цели поработать в топ-клубе.
Причем это не обязательно должна быть Россия. Для меня главное в работе – спортивная составляющая. Если поступит интересное предложение — рассмотрю. В нашей профессии все возможно», – сказал Юран.
После шести туров у «Серика» Юрана 10 очков. Команда располагается на 7-м месте в таблице второй лиги Турции.
