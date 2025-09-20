Сергей Юран: «Иногда в Турции футболисты просят отменить вторую тренировку на сборах из-за усталости. Для меня это диковато»

Сергей Юран высказался о работе в Турции.

– Турецкие игроки привыкли к вашим требованиям?

– Один из аналитиков сказал, что не каждый тренер Суперлиги решится на такие тренировки. Говорят, что иногда футболисты просят отменить вторую тренировку на сборах из-за усталости. Турецкие специалисты идут навстречу, но для меня это диковато. У меня своя философия, которой нужно придерживаться.

Сначала турецким игрокам было тяжело, но сейчас они вкатились. Понимают, что физическое состояние стало намного лучше. Во время сборов ко мне приходили игроки и говорили об усталости, а я отвечал: «Это хорошо. Значит, правильно работаем». Если правильно относиться к футболу, то он тебя потом награждает.

– В первой лиге высокая конкуренция? Сколько клубов ставят задачу повышения в Суперлигу?

– До девяти команд ставят задачу попасть в Суперлигу на следующий сезон, то есть, практически половина лиги. Они готовы решать эту задачу, у них есть финансовые возможности это сделать, – сказал тренер «Серик Беледиеспор».