  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Если сборные России и Америки сыграют, Европе будет некуда деваться». Пименов о снятии бана с РФ
6

«Если сборные России и Америки сыграют, Европе будет некуда деваться». Пименов о снятии бана с РФ

Руслан Пименов связал возвращение российских команд с матчем против США.

– Семь стран из УЕФА высказались за наше возвращение.

– Правильно делают. Наконец-то одумались. Может быть, они сидели в засаде все это время (улыбается)? Сейчас есть повод, и они видят позитив в том, что политически могут сказать «да» за наше возвращение.

– Насколько возвращение реально?

– Вполне реально. Я думаю, что все будет зависеть от товарищеского матча России против Америки. Тогда Европе будет некуда деваться, – сказал бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Пименов.

Команды из РФ были отстранены от турниров УЕФА и ФИФА в 2022 году.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
logoСборная США по футболу
Политика
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoУЕФА
товарищеские матчи (сборные)
logoРуслан Пименов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Буре о матчах России с США: «Путин и Лавров правы, что такие игры провести стоит. Трамп любит спорт. И в хоккей сыграем, и в футбол. Главное, чтобы нации сближались»
3712 сентября, 08:38
Светлана Журова: «Матч России с США легче подготовить в футболе, чем в хоккее – у игроков НХЛ жесткие контрактные обязательства. Задача непростая, но попытаться можно»
711 сентября, 13:57
Митрофанов о матче России и США: «РФС при поддержке Лаврова ведет переговоры. Можно сыграть в Москве, в Вашингтоне»
4211 сентября, 09:07
«Трамп может принять решение о возвращении наших клубов в ЛЧ. Он может давить на Европу, сделать предложение, от которого нельзя отказаться». Масалитин о президенте США
3110 сентября, 14:43
Гус Хиддинк: «ФИФА должна организовать турнир с участием США, Украины, России и Европы. Победитель не важен. Миру нужно положить конец российско‑украинскому конфликту!»
1439 сентября, 09:07
Главные новости
Чемпионат Италии. «Рома» против «Лацио», «Интер» примет «Сассуоло», «Аталанта» в гостях у «Торино»
284 минуты назадLive
Кисляк о видео девушек с Патриков про зарплаты мужчин: «Рассматриваю их как развлекательные, созданные с целью повеселить народ. В моем окружении нет тех, кто судит других по уровню заработка»
1121 минуту назад
«Арсенал» принимает «Манчестер Сити», жаждущий реванша за 1:5 в прошлом сезоне
34 минуты назадРеклама
Родри об 1:5 от «Арсенала»: «У «Ман Сити» есть желание отомстить. У нас был плохой период, и они воспользовались этим»
1535 минут назад
Мостовой о «Спартаке» без Станковича: «Играют футболисты, а не тренер. Есть тысячи примеров, когда его нет, а команда выигрывает»
1556 минут назад
Тебас про АПЛ: «Они раздувают рынок, но 12 из 15 последних обладателей «Золотого мяча» – из Ла Лиги. Англия усилит контроль, нельзя терять миллиард фунтов каждый год»
43сегодня, 09:29
Чемпионат России. «Краснодар» против «Зенита», «Динамо» в гостях у «Оренбурга», «Спартак» сыграет с «Крыльями»
518сегодня, 09:02
Фанаты «Штутгарта» выступили против программы слежки на основе ИИ: «Полиция и враги демократии работают вместе? Основатель компании – сторонник Трампа. Пора обществу высказаться»
45сегодня, 08:40Фото
Вопрос отстранения Израиля от турниров выдвинут на голосование исполкома УЕФА 23 сентября. Большинство стран поддерживают бан (Israel Hayom)
89сегодня, 08:32
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Арсенала», «Ньюкасл» против «Борнмута», «Вилла» сыграет с «Сандерлендом»
898сегодня, 08:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Лацио» – «Рома». Педро, Дзакканьи, Фергюсон и Соуле играют. Онлайн-трансляция
144 секунды назадLive
«Динамо» забило «Оренбургу» после того, как вратарь Овсянников снес Ценова у штрафной. Удар Маухуба на 57-й стал лишь 2-м в створ для команды Карпина
2 минуты назадВидео
«Спартак» – «Крылья Советов». Ливай, Жедсон, Маркиньос, Барко и Умяров в старте. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
126 минут назад
Слуцкий перед игрой с «Чэнду»: «Самый важный матч за два сезона в «Шэньхуа», возможно. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы победить в чемпионской гонке»
11 минут назад
Божинов о Станковиче: «Он особенный человек, иногда испытывающий яркие эмоции. Но тренеру нужно быть спокойным, проявлять уважение, позитив, быть примером для игроков»
112 минут назад
«Оренбург» – «Динамо». 0:1 – Маухуб открыл счет. Онлайн-трансляция
4115 минут назадLive
Игроки «Крыльев» добираются на матч со «Спартаком» на такси, так как автобус не приехал забрать команду. Красно-белые извинились: «Из‑за перекрытия улиц в центре возникли логистические трудности»
416 минут назад
«Интер» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
44 минуты назад
Кевин Кураньи: «Кокорин точно помог бы «Динамо» вылезти из кризиса. С его качеством и опытом – без проблем»
1050 минут назад
Юран об уровне Первой лиги Турции: «Соответствует командам ниже первой десятки РПЛ. Очень сильная, приличная лига, много качественных иностранцев»
557 минут назад