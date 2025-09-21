«Если сборные России и Америки сыграют, Европе будет некуда деваться». Пименов о снятии бана с РФ
Руслан Пименов связал возвращение российских команд с матчем против США.
– Семь стран из УЕФА высказались за наше возвращение.
– Правильно делают. Наконец-то одумались. Может быть, они сидели в засаде все это время (улыбается)? Сейчас есть повод, и они видят позитив в том, что политически могут сказать «да» за наше возвращение.
– Насколько возвращение реально?
– Вполне реально. Я думаю, что все будет зависеть от товарищеского матча России против Америки. Тогда Европе будет некуда деваться, – сказал бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Пименов.
Команды из РФ были отстранены от турниров УЕФА и ФИФА в 2022 году.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
