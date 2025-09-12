  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Буре о матчах России с США: «Путин и Лавров правы, что такие игры провести стоит. Трамп любит спорт. И в хоккей сыграем, и в футбол. Главное, чтобы нации сближались»
21

Буре о матчах России с США: «Путин и Лавров правы, что такие игры провести стоит. Трамп любит спорт. И в хоккей сыграем, и в футбол. Главное, чтобы нации сближались»

Павел Буре оценил идею провести матчи между сборными России и США.

– Недавно министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что в ФИФА обсуждают возможность провести футбольный матч дружбы между сборными России и США. А ранее президенты Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали идею хоккейного матча между нашими странами. Как вам идея?

– Когда где-то не получаются переговоры на уровне политики, то переходят на искусство или спорт. Через что-то надо общаться.

Как я знаю, Трамп очень любит спорт – в частности, хоккей. Он даже на матчи «Нью-Йорк Рейнджерс» приходил. Если эта идея со спортивными матчами будет реализована, то я поддержу ее на 100%.

Абсолютно правы и президент России, и министр иностранных дел, что такие матчи провести стоит. И в хоккей сыграем, и в футбол. Самое главное, чтобы наши нации сближались, – заявил член наблюдательного совета хоккейного ЦСКА Павел Буре.

Павел Буре: «То, что столько иностранцев влюбляются в Россию, хотят принять гражданство – заслуга Путина, который подписывает соответствующие указы»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoПавел Буре
logoВладимир Путин
logoКХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСборная США по хоккею
Политика
logoРейнджерс
logoЦСКА
logoСергей Лавров
logoДональд Трамп
logoНХЛ
logoСборная США по футболу
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoФИФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг встретился с Кремлевым: «Договорились о сотрудничестве, ведь бокс – это такая же спортивная основа нашей страны, как и хоккей. Нашли много точек соприкосновения»
349 сентября, 21:36
Буре о ЦСКА после 6:2 с «Динамо»: «Было много народу из наблюдательного совета. Нам игра понравилась. Ребята хорошо играли, боролись»
27 сентября, 03:22
Ротенберг об упражнениях «змеи Кучерова» и «прыжок Свечникова»: «Это наша идея – детям важно понимать, что и для чего делается. Хочешь быть как Кучеров? Делаешь такое упражнение»
1729 августа, 12:53
Главные новости
Ларионов про матч-менеджмент с «Трактором»: «Когда ведешь в 1 шайбу, не хочется «сушить» игру, делать ее скучной. 3-й период начали немного «шейки» – трясло, 4-й гол дал запас уверенности»
153 минуты назад
Глотов о КХЛ: «Регламент сырой, недоработанный в части защиты хоккеистов. Как можно расторгнуть 5-летний контракт игрока с большой зарплатой так, что он получает лишь 25% за первый сезон?»
1сегодня, 08:12
КХЛ. «Сибирь» примет «Адмирал», «Салават» против «Автомобилиста», ЦСКА в гостях у «Сочи», «Торпедо» сыграет с «Ладой», «Шанхай» – с «Локомотивом»
15сегодня, 08:00
Выиграйте хоккейную джерси Спортса’‘ за 12 несложных вопросов!
сегодня, 06:00Тесты и игры
Георгиев подписал контракт с «Баффало» на год и 825 тысяч долларов. По прошлому соглашению вратарь получал 3,4 млн в год
42сегодня, 03:05
Ларионов о тройках СКА: «Эксперименты будут продолжаться. Не хотим быть предсказуемой командой с неизменным составом. Будем мониторить каждого игрока, искать химию»
6вчера, 21:58
Антон Белов: «Современный игрок – он не воин, он актер. У многих сейчас задача не общая победа, а показать себя во всей красе. К сожалению, это так»
16вчера, 21:46
Ларионов о тактике на матч с «Трактором»: «Большие хоккеисты быстро устают, могут быть неловкими. Надо играть в умный, быстрый и креативный хоккей»
10вчера, 20:58
НХЛ отстранила Харта, Маклауда, Дюбе, Фута и Форментона до 1 декабря. Они смогут подписывать контракты в лиге с 15 октября (Sportsnet)
48вчера, 20:40
Гру о 2:5 от СКА: «Мы дали им много шансов. Это как взять оружие и выстрелить себе в ногу. Нельзя совершать так много потерь с такой командой»
4вчера, 20:25
Ко всем новостям
Последние новости
Ги Буше о переводе защитника Гуляева в атаку: «Временная мера. Нам было необходимо добавить скорости, а Миша – скоростной игрок»
18 минут назад
Жамнов об игре «Спартака»: «Уже перепробовали и кнут, и пряник. Многим нужно что-то переосмыслить. Пошла тенденция, что мы пытаемся найти проблему в ком-то, а не в себе»
29 минут назад
Квартальнов о 3:4 от «Нефтехимика»: «Лидеры должны вести команду, но никого не нашлось. Некого мне выделить, все слились»
5вчера, 21:33
Гру о «Тракторе»: «Это не та команда, которая была в финале. Сейчас у нас 10 новых игроков. Я исправлю то, что должно быть исправлено»
23вчера, 21:20
Гришин о камбэке с 0:3 с «Динамо» Минск: «Неприятный счет после 1-го периода. В перерыве никто не паниковал, не думал, что это конец игры. Все вышли с боевым настроем»
3вчера, 21:11
Андрей Козырев: «Спартак» – играющая, хорошо знакомая нам команда. «Северсталь» победила за счет командных действий»
вчера, 20:52
«Трактор» проиграл 3 из 4 матчей в сезоне
6вчера, 19:51
Абросимов сделал дубль в матче против «Спартака». Калдис набрал очки в 3-й игре подряд
вчера, 18:59Видео
Алексей Кудашов: «Надо отойти от стереотипа, что некоторые команды должны быть вверху, а другие – внизу. Все выравниваются, хотят выиграть»
7вчера, 18:25
Тренер «Амура» Гальченюк об 1:2 от «Авангарда»: «Была горящая, живая лавка. Ребята сражались. Эмоции были, они гнали нас сравнять счет, но не хватило»
2вчера, 17:15