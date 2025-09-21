Шпилевский о пенальти «Ахмата»: «Мне из Европы звонят, люди тоже в шоке, спрашивают: «Здесь всегда так?»

Алексей Шпилевский недоволен судейством в матче «Пари НН» с «Ахматом» (1:2) в РПЛ.

Сообщалось , что нижегородский клуб обратится в ЭСК из-за пенальти, назначенного в пользу грозненцев.

– Я просто в шоке от того, что происходило сегодня. Не могу подобрать слова. Мне из Европы люди звонят, они тоже в шоке, спрашивают меня: «Здесь всегда так?»

Мне своих ребят просто жалко. Зайдите и посмотрите в раздевалку, как они себя сейчас чувствуют. Меня переполняют эмоции. Очень неприятно. Не только неприятно, но и просто противно.

Наша команда преобразилась, и все это видят. Я горжусь командой. Особенно глядя на то, какое усиление получил «Ахмат», какие вливания были в команду. На этом фоне мы делаем ставку на молодых игроков. И я горжусь, как они себя показали. Мы восемь дней находимся в Саранске. Поле здесь мягкое, после каждой игры на таком покрытии нужно восстанавливаться неделю.

Если бы не фактор, который я имел в виду, говоря выше, мы бы говорили о другом. У нас было достаточно моментов, должны были их реализовывать. Сейчас была бы совсем другая картина.

– Что вы сказали в раздевалке команде после матча?

– Футболисты – люди, они не роботы. Чтобы я ни говорил, это сейчас ничего не даст. Пройдет день-два, эмоции улягутся, будем готовиться к следующему матчу, ничего другого не остается. Сейчас трудно о чем-либо говорить. Что бы я ни сказал, это никак не повлияет на эмоциональное состояние игроков.

– С вами трудно не согласиться, болельщики видят ваш вклад в команду.

– Мы работаем как папа Карло. Я имею в виду не только себя, но и тренерский штаб, весь клуб. Работаем 24 на 7. Но вы видите, как бывает: можно такими действиями, что мы видели сегодня, всю мою работу взять и перечеркнуть. Но есть Бог на свете. Кто это сегодня делал, пусть посмотрит на себя в зеркало, – сказал тренер «Пари НН».

Матч обслуживал арбитр Артем Чистяков.