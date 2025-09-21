Санчес извинился за удаление в матче с «МЮ»: «Челси» приложил огромные усилия во втором тайме, но не смог добиться успеха»

Роберт Санчес извинился за свое удаление в матче АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Вратарь «Челси » получил прямую красную карточку на 5-й минуте, сбив Бриана Мбемо прыжком в ноги перед штрафной площадью. «Ребята, сегодня моя вина, приношу глубокие извинения. Команда приложила огромные усилия во втором тайме, но не смогла добиться успеха», – написал Санчес .