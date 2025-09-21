Тренер «Милана» Ландуччи о 3:0 с «Удинезе»: «Модрич – пример для подражания, Пулишич – смертоносный снайпер, Рабьо провел монструозный матч»

Тренер «Милана» похвалил Луку Модрича, Кристиана Пулишича и Адриена Рабьо.

«Милан » на выезде разгромил «Удинезе » (3:0) в 4-м туре Серии А.

– Мы с большим уважением отнеслись к «Удинезе ». Поздравляю всю нашу команду с хорошим настроем. Мы сыграли важный матч. Сегодня мы это отметим, а потом подумаем о следующей игре.

Модрич – пример для подражания. Он вызывает у меня столько эмоций не только как игрок, но и как человек.

– Пулишич сделал дубль.

– Когда он бьет по воротам, он смертоносен, он снайпер. Его статистика говорит сама за себя. Он важный игрок, который пользуется поддержкой всей команды.

Рабьо провел монструозный матч. Я злился на него, потому что он все время несся вперед, хотел забить. Что ж, он был прав. Мы с Адриеном снова встретились и рады этому, – сказал тренер «Милана » Марко Ландуччи, замещающий дисквалифицированного Массимилиано Аллегри.

Рабьо работал с обоими тренерами в «Ювентусе».