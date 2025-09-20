У «Милана» при Аллегри 4 сухие победы с общим счетом 8:0 и поражение от «Кремонезе»
«Милан» выиграл четыре из пяти матчей при Массимилиано Аллегри.
Сегодня «россонери» разгромили «Удинезе» в 4-м туре Серии А – 3:0. Ранее были обыграны «Болонья» (1:0), «Лечче» (2:0) и «Бари» (2:0 в Кубке Италии).
Единственное поражение миланцам нанес «Кремонезе» 23 августа – 1:2.
23 сентября «Милан» встретится с «Лечче» в Кубке, а затем сыграет с «Наполи» и «Ювентусом» в чемпионате.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости