У «Милана» при Аллегри 4 сухие победы с общим счетом 8:0 и поражение от «Кремонезе»

«Милан» выиграл четыре из пяти матчей при Массимилиано Аллегри.

Сегодня «россонери» разгромили «Удинезе » в 4-м туре Серии А – 3:0. Ранее были обыграны «Болонья» (1:0), «Лечче» (2:0) и «Бари» (2:0 в Кубке Италии).

Единственное поражение миланцам нанес «Кремонезе» 23 августа – 1:2.

23 сентября «Милан » встретится с «Лечче» в Кубке, а затем сыграет с «Наполи» и «Ювентусом» в чемпионате.