Фердинанд о Шешко: «Дайте ему мяч. Пусть он будет выглядеть отстойно, но мы наконец поймем, кого «МЮ» купил. Нужно помогать ему адаптироваться»

Рио Фердинанд заявил, что игрокам в «МЮ» нужно чаще давать мяч Беньямину Шешко.

«Давайте ему мяч. С ним [защитникам] придется несладко. Дайте ему мяч, заставляйте оппонентов обороняться. Но мяч до него не доходит. Это базовые, фундаментальные вещи.

Нужно отдавать пас тому, кто может создать угрозу, но мы действуем с точностью до наоборот. В этом моя главная претензия – мы просто не видим, каков он на самом деле.

Уж лучше пусть он получит пас и выглядит отстойно, но мы наконец поймем, кого мы купили. Потому что сейчас я не вижу, кто он и чем занимается на поле.

Я не указываю пальцем на конкретных игроков, но вы просто обязаны помогать своим партнерам адаптироваться в команде», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед » в своем шоу Rio Ferdinand Presents на YouTube.