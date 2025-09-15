Руни о Шешко против «Ман Сити»: «У него было не так много моментов. Казалось, что «МЮ» делал забросы в штрафную просто так»

Уэйн Руни оценил игру Беньямина Шешко в дерби с «Манчестер Сити».

Вчера «МЮ» крупно проиграл (0:3) в матче 4-го тура АПЛ .

«Единственный положительный момент, который я могу отметить, – это то, что «Юнайтед» часто делал забросы в штрафную и попал в несколько довольно выгодных позиций.

У Шешко было не так много моментов, и он, казалось, был не в лучшей физической форме, но я думаю, что «Юнайтед» несколько раз оказывался в действительно выгодных позициях. Все выглядело так, будто забросы делались просто так.

О Шешко или любом центрфорварде я могу сказать, что когда такое происходит, очень трудно рассчитать время, чтобы попытаться успеть до конца [эпизода]», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед ».

Шешко впервые вышел в старте «МЮ» в АПЛ – в игре с «Сити». Купленный за 85 млн евро форвард нанес один удар и был заменен на 80-й, он еще не забивал за клуб