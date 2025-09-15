  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Руни о Шешко против «Ман Сити»: «У него было не так много моментов. Казалось, что «МЮ» делал забросы в штрафную просто так»
1

Руни о Шешко против «Ман Сити»: «У него было не так много моментов. Казалось, что «МЮ» делал забросы в штрафную просто так»

Уэйн Руни оценил игру Беньямина Шешко в дерби с «Манчестер Сити».

Вчера «МЮ» крупно проиграл (0:3) в матче 4-го тура АПЛ.

«Единственный положительный момент, который я могу отметить, – это то, что «Юнайтед» часто делал забросы в штрафную и попал в несколько довольно выгодных позиций.

У Шешко было не так много моментов, и он, казалось, был не в лучшей физической форме, но я думаю, что «Юнайтед» несколько раз оказывался в действительно выгодных позициях. Все выглядело так, будто забросы делались просто так.

О Шешко или любом центрфорварде я могу сказать, что когда такое происходит, очень трудно рассчитать время, чтобы попытаться успеть до конца [эпизода]», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Шешко впервые вышел в старте «МЮ» в АПЛ – в игре с «Сити». Купленный за 85 млн евро форвард нанес один удар и был заменен на 80-й, он еще не забивал за клуб

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoУэйн Руни
logoБеньямин Шешко
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Левандовски о Ямале: «В 15 лет он делал что хотел против опытного защитника на тренировке. Никогда не видел такого таланта в таком возрасте»
217 минут назад
Алонсо о судействе в Ла Лиге и ЛЧ: «Мне одинаково комфортно. Не хочу, чтобы все говорили только об этом»
536 минут назад
«Реал» представит ФИФА досье с судейскими ошибками в Ла Лиге. Мадридцы укажут на удаление Хейсена, отмену гола Гюлера и «дело Негрейры» (As)
7043 минуты назад
Батраков – самый дорогой игрок РПЛ, CIES оценила хавбека «Локо» в 43,9 млн евро. Кисляк за 34,7 млн евро – 2-й, Луис Энрике за 33,4 млн – 3-й, Гладышев за 20,5 млн – 5-й, Угальде за 19,7 млн – 6-й
5958 минут назад
Судей матча «Милан» – «Болонья» накажут за неназначение пенальти на Нкунку. Арбитра ВАР Фаббри отстранят на 2 матча, главный рефери Марченаро может пропустить 1 игру (GdS)
15сегодня, 12:35
Морган об «МЮ» после 0:3 от «Ман Сити»: «Я уже не могу даже высмеивать их»
14сегодня, 12:13
Турнир, объединяющий 43 колледжа по всей России
сегодня, 12:00Спецпроект
Тренер «Зенита» Оливейра о Жерсоне: «Неправда, что он не хочет здесь играть, просто у него такое выражение лица. Он приехал после кучи игр, остался без отпуска – его нужно хорошо восстановить»
10сегодня, 11:58
ФИФА объединила сентябрьскую и октябрьскую паузы на матчи сборных в одну трехнедельную с 2026 года
51сегодня, 11:42
Геркус про Станковича: «Немного раздражает. Одно дело, если бы он показывал здесь невероятный футбол: ну вот такой человек эмоциональный, зато смотрите. А тут «зато» не сказать»
12сегодня, 11:26Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Зенита» Оливейра об Энрике: «Очень сильный футболист, может стать лучше Малкома. Ждем от него яркий футбол. Все сложно адаптировались, только Клаудиньо засверкал сразу»
1 минуту назад
Губерниев о Талалаеве: «Тренер номер один в России здесь и сейчас – прекрасный методист, образованный, взгляд на футбол современный. Кто из грандов первым заберет его из «Балтики»?»
25 минут назад
Кин об Амориме в «МЮ»: «Говорят, нужно дать тренеру время, но мы должны видеть звоночки. Слот пришел в «Ливерпуль» и выиграл АПЛ, «Тоттенхэм» прогрессирует с Франком»
417 минут назад
Гайич о судействе в РПЛ: «Уровень везде одинаковый, ошибки – часть футбола. Я не понимаю трактовки игры рукой в штрафной, для меня в матче с «Краснодаром» был пенальти»
332 минуты назад
«Крылья Советов» сыграют с «Краснодаром». Приходите поддержать самарцев в домашнем кубковом матче!
48 минут назадРеклама
Лещенко о «Динамо»: «Не вижу контакта Карпина с командой, очевидны внутренние проблемы. Надежды на чемпионство и призовые места уже не остается»
9сегодня, 12:14
Первый тренер Чалова о ЦСКА: «Если бы он вернулся на годик, мог бы перезагрузиться. Клуб не купил нападающего, а Феде помогло бы возвращение в Россию»
12сегодня, 12:03
В школе Орска обвалилось футбольное поле. На паркинге под площадкой обрушился потолок, а за ним верхний грунт – образовалась дыра
8сегодня, 11:48Фото
Агент Альвареса о «Ливерпуле»: «Никаких предложений не было, все слухи ложны. Хулиан полностью предан «Атлетико», клуб не хотел продавать его летом»
4сегодня, 11:33
Шаронов про судейство в РПЛ: «К ВАР, стоп-кадрам я несерьезно отношусь. Футбол уже превращается не в спорт мужчин, а наступ, еще что-то куда-то задели и так далее»
2сегодня, 11:30Видео