  Шешко об АПЛ и Бундеслиге: «Уровень матчей намного выше, английский футбол – один из лучших в мире. С каждой тренировкой я становлюсь все лучше и быстрее»
13

Беньямин Шешко отметил более высокий уровень АПЛ по сравнению с Бундеслигой.

Этим летом 22-летний нападающий перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Лейпцига».

«Уровень матчей, безусловно, намного выше, игроки и партнеры по команде тоже более высокого уровня. В конце концов, английский футбол – один из самых лучших в мире.

Но я с нетерпением жду будущих матчей, в том числе потому, что с каждой тренировкой я становлюсь все лучше и быстрее, а также с каждым днем прогрессирую с точки зрения футбольного менталитета.

Я хотел играть в Англии, и, к счастью, мое желание сбылось», – сказал Шешко.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Ekipa
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoБеньямин Шешко
logoбундеслига Германия
психология
logoРБ Лейпциг
