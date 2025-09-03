Шешко об АПЛ и Бундеслиге: «Уровень матчей намного выше, английский футбол – один из лучших в мире. С каждой тренировкой я становлюсь все лучше и быстрее»
Беньямин Шешко отметил более высокий уровень АПЛ по сравнению с Бундеслигой.
Этим летом 22-летний нападающий перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Лейпцига».
«Уровень матчей, безусловно, намного выше, игроки и партнеры по команде тоже более высокого уровня. В конце концов, английский футбол – один из самых лучших в мире.
Но я с нетерпением жду будущих матчей, в том числе потому, что с каждой тренировкой я становлюсь все лучше и быстрее, а также с каждым днем прогрессирую с точки зрения футбольного менталитета.
Я хотел играть в Англии, и, к счастью, мое желание сбылось», – сказал Шешко.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Ekipa
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости