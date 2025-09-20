Угальде об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ: «Буду стараться, чтобы остаться в составе. Нужно будет выложиться на 100%»

Манфред Угальде высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров.

«Да, я слышал о новом лимите на легионеров, но это не мое дело, я не могу на это повлиять.

Не беспокоюсь ли я за свое место на поле в связи с грядущими изменениями? Я буду стараться, чтобы остаться в составе. Нужно будет выложиться на 100%, и я это сделаю», – сказал форвард «Спартака ».

Ранее появилась информация о том, что с сезона-2026/27 количество легионеров в заявке команд и на поле будет уменьшаться. Планируется, что к сезону-2028/29 клубам будет разрешено иметь лишь 10 иностранных игроков в заявке и 5 на поле.