  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Угальде об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ: «Буду стараться, чтобы остаться в составе. Нужно будет выложиться на 100%»
5

Угальде об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ: «Буду стараться, чтобы остаться в составе. Нужно будет выложиться на 100%»

Манфред Угальде высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров.

«Да, я слышал о новом лимите на легионеров, но это не мое дело, я не могу на это повлиять.

Не беспокоюсь ли я за свое место на поле в связи с грядущими изменениями? Я буду стараться, чтобы остаться в составе. Нужно будет выложиться на 100%, и я это сделаю», – сказал форвард «Спартака».

Ранее появилась информация о том, что с сезона-2026/27 количество легионеров в заявке команд и на поле будет уменьшаться. Планируется, что к сезону-2028/29 клубам будет разрешено иметь лишь 10 иностранных игроков в заявке и 5 на поле.

«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?4553 голоса
Ман ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoМанфред Угальде
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Угальде о шансах «Спартака» на титул: «Чемпионство всегда возможно, мы постараемся это сделать. Пока я не показываю максимум того, что могу»
27сегодня, 06:40
Угальде об эмоциональности Станковича: «Это нормально. Значит, что он живет футболом»
7вчера, 15:45
Манфред Угальде: «Жедсон лучше Жерсона из «Зенита». Он очень помогает «Спартаку», футболист другого уровня»
36вчера, 11:08
«Динамо» разгоняется, «Спартак» дождался идеального соперника, Осинькин подставился. Что будет в туре РПЛ: вероятности
8вчера, 08:30
Главные новости
Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Эспаньол», «Жирона» крупно проиграла «Леванте»
325 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» победил «Эвертон», «Тоттенхэм» играет с «Брайтоном», «МЮ» примет «Челси»
31820 минут назадLive
Чемпионат России. «Акрон» против «Рубина», «Локомотив» в гостях у «Махачкалы», «Пари НН» уступил «Ахмату», «Краснодар» и «Зенит» сыграют в воскресенье
10335 минут назадLive
Кисляк еще не купил квартиру: «Пока коплю. Вы не думайте, что в России какие-то космические зарплаты. Я только начал свой футбольный путь, все идет своим чередом»
3338 минут назад
«Ахмат» не проигрывает в РПЛ при Черчесове – 3 победы, 3 ничьих. До его назначения было 3 поражения подряд
3949 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Хоффенхайма», «Лейпциг» принимает «Кельн», «Дортмунд» и «Байер» проведут свои матчи в воскресенье
950 минут назадLive
Салах сделал 89-й ассист в АПЛ и обошел Бекхэма. Форвард «Ливерпуля» делит 9-е место с Милнером
852 минуты назад
Гол Келиану на 90+3 принес «Ахмату» победу над «Пари НН» в гостях – 2:1
2553 минуты назад
У «Ливерпуля» 6 побед подряд. Сегодня – над «Эвертоном» в дерби
2056 минут назад
«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» – 2:1. Экитике забил победный мяч, у Гравенберха гол и асссит
3958 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Павел Яковлев: «Умяров – лучший на своей позиции в РПЛ. Было бы интересно посмотреть на него в Италии или Германии»
2 минуты назад
«Хоффенхайм» – «Бавария» – 0:1. Кейн открыл счет. Онлайн-трансляция
62 минуты назадLive
«Реал» – «Эспаньол» – 0:0. Онлайн-трансляция. Мбаппе, Винисиус, Мастантуоно и Гонсало играют
195 минут назадLive
Джанашия про Батракова: «Когда будет стоить 80-100 млн евро – можно будет уходить из «Локо». Продать игрока из России за такие деньги вполне возможно. Пока ему рано переезжать в «Барсу»
28 минут назад
Черчесов о 2:1 с «Пари НН»: «Ахмат» играл на порядок лучше. Не хотели доводить до последней минуты, но в футболе так часто бывает»
420 минут назад
У «Пари НН» 7 поражений в 9 матчах РПЛ
37 минут назад
«Акрон» – «Рубин» – 0:0. Онлайн-трансляция. Дзюба и Даку играют
2сегодня, 13:10Live
Терехин о бане Станковича: «Это еще хорошо для него, что только месяц. Деян безобразно себя ведет, на судей бросается. Он же сам все проиграл, а все кругом виноваты»
8сегодня, 13:03
Первая лига. «Торпедо» играет с «Соколом», «Спартак» Кострома встречается с «Чайкой», «Урал» поделил очки с «Ротором»
29сегодня, 13:00Live
Марио о будущем после завершения карьеры: «Я всегда прошу Всевышнего направить меня. Хотел бы работать в футболе, но не знаю – тренером, ассистентом или директором. На все воля божья»
10сегодня, 12:42