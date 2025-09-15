Кахигао об ужесточении лимита: «Спартак» будет готов, уверен. Сделаем упор на развитие молодых российских игроков, мы должны быть самодостаточными. Рассматриваем улучшение академии»

Франсис Кахигао заявил, что «Спартак» будет готов к ужесточению лимита.

В сентябре министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле».

– Кто будет помогать вам на российском рынке? С учетом изменений лимита это очень важный аспект работы.

– Это будет мой помощник Марко Бискупович. Он уже хорошо проявил себя с момента прихода в «Спартак, а ранее проделал большую работу в Федерации футбола Чили. У нас есть команда, которая работает над новой программой развития.

В нее входят аналитики, тренеры... Есть новая программа «фаст-трек», где мы работаем индивидуально с игроками от «Спартака-2» и молодежки до команд 15-16-летних ребят. Рассматриваем вопросы улучшения нашей академии.

В последнее время у меня было много работы по трансферам, продлению контрактов – в основном это касалось первой команды и «Спартака-2». Но теперь до зимы мы уделим максимум времени нашей структуре и сделаем упор на развитие.

Я верю в развитие молодых российских игроков и в то, что мы должны быть самодостаточными. И если новый лимит на легионеров будет принят...

Сейчас много спекуляций на эту тему, а я не хочу заниматься сплетнями. Так вот, если лимит поменяется, я полностью уверен, что мы будем к нему готовы, – сказал спортивный директор «Спартака ».