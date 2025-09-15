Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Если ужесточается лимит, надо вводить балансирующие меры, связанные с зарплатами российских игроков. Потолок – одна из них»
В «Динамо» допустили введение потолка зарплат в РПЛ при ужесточении лимита.
В сентябре министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле». Ранее Дегтярев также допустил введение потолка зарплат, однако впоследствии заявил, что Министерство спорта не собирается его вводить.
«Это вопрос регуляторный. Если ужесточается лимит, наверное, надо какие-то балансирующие меры вводить. В данном случае связанные с тем, сколько будут получать российские игроки.
Потолок – это одна из возможных мер. Будет совещание, послушаем аргументацию, может, что-то выскажем», – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
