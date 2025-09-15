  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черчесов об ужесточении лимита: «Пожелание – не делать обязательным количество россиян на поле. Неправильно ставить игрока в состав только из-за определенного паспорта»
9

Черчесов об ужесточении лимита: «Пожелание – не делать обязательным количество россиян на поле. Неправильно ставить игрока в состав только из-за определенного паспорта»

Станислав Черчесов поделился мнением об ужесточении лимита в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить действующий лимит: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение».

– Станислав Саламович, как вы относитесь к ужесточению лимита на легионеров? Каким он должен быть на ваш взгляд?

– Руководители встретятся, выскажут свои аргументы, а после уже будет принято решение. Тренеру придется работать в тех реалиях, которые будут – этот закон будет един для всех. Единственное мое пожелание: не делать обязательным количество россиян на поле. Потому что в таком случае, когда ты делаешь замены, иногда приходилось менять двух футболистов, чтобы соблюсти лимит.

Вне зависимости от того, сколько будет разрешено легионеров, главное, чтобы все они могли играть. Девять или десять человек – без разницы, важно, чтобы не было обязательного требования по количеству россиян на поле. Даже если у тебя десять иностранцев, редко когда все будут доступны на игру – травмы, карточки, это нужно учитывать. Опять же, никто легионеру не гарантирует место в составе.

Я как‑то давно говорил, что должны быть качественные иностранцы, например, восемь‑девять человек. Никто из клубов не будет засорять заявку. Играют восемь легионеров – у тебя трое россиян, заменил одного иностранца – уже четверо своих, кого‑то заменил – еще один российский футболист вышел.

Приведу пример из моей практики в «Динамо». Когда мне нужно было менять условного Жиркова, приходилось менять еще кого‑то, чтобы на поле сохранить баланс по лимиту. Как тренеру мне подобное было всегда проблематично. Представьте, идет игра, а нужно считать количество российских футболистов, чтобы не нарушить лимит.

– «Зенит» сталкивался с подобным, за что получал техническое поражение.

– Да. Это со стороны кажется, что все так легко.

Футбол – командная игра, тренер принимает решение, кто будет играть. И неправильно ставить игрока в состав, только если у него есть определенный паспорт, команда подобное сразу чувствует. Получается так, что при подготовке к игре и во время матча ты должен смотреть не на спортивную форму футболиста, а на его паспорт. Так что эти нюансы нужно учитывать.

– Посыл от министра – должно быть больше россиян.

– Раз в министерстве такой вопрос созрел, значит, у них есть на то какие‑то причины. Но пока аргументов нам не приводили. Грамотные люди соберутся и решат, каким будет лимит, – сказал главный тренер «Ахмата».

Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?584 голоса
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Мохамед СалахМохамед Салах
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Лаутаро МартинесЛаутаро Мартинес
Виктор ДьокерешВиктор Дьокереш
ДругойАлександер Исак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
logoМатч ТВ
logoАхмат
logoДинамо Москва
logoЮрий Жирков
logoЗенит
logoСтанислав Черчесов
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ташуев об ужесточении лимита: «У нас сейчас неплохое поколение футболистов, зачем ломать хорошее? В СССР была поговорка «ломать – не строить»
16сегодня, 09:53
Тренер «Зенита» Оливейра о лимите: «Создавать что-то искусственно – не лучший способ. В России есть очень сильные игроки, которые отлично развиваются и при нынешней конкуренции»
16сегодня, 08:12
Дегтярев встретился с генсеком РФС Митрофановым: «Нужны новые стимулы, чтобы наши молодые звезды имели больше перспектив. Выверенный лимит на легионеров – основной инструмент»
2212 сентября, 15:59
Главные новости
Беллингем и Камавинга попали в заявку «Реала» на матч с «Марселем» в ЛЧ. Они еще не играли в этом сезоне из-за травм
313 минут назад
Умтити «категорически отказался» продолжать карьеру в РПЛ. Экс-защитником «Барсы» интересовались несколько клубов из России (Sport24)
1028 минут назад
Алонсо о жалобе на судей Ла Лиги в ФИФА: «Реал» имеет право защищать свои интересы»
831 минуту назад
Тренировка «Реала» из-за допинг-контроля началась на час позже. В клубе возмущены, что это произошло перед матчем ЛЧ, и обвинили Ла Лигу – она отрицает причастность (As)
42сегодня, 14:18
Абидаль опроверг информацию о своей смерти после повторной пересадки печени: «Я жив и здоров, нахожусь рядом с семьей. Некоторые слухи нельзя распространять»
2сегодня, 14:10
Игра в телеграме для знатоков – «Невидимка». Угадаете футболистов по размытому фото без подсказок?
сегодня, 14:00Тесты и игры
Первая лига. «Урал» в гостях у «Уфы», «Факел» сыграет с «Родиной»
59сегодня, 14:00Live
Губерниев о Талалаеве: «Тренер номер один в России здесь и сейчас – прекрасный методист, образованный, взгляд на футбол современный. Кто из грандов первым заберет его из «Балтики»?»
52сегодня, 13:54
Пономарев об ошибке Акинфеева: «Яшин так никогда не делал. Они у Максименко, что ли, все это перенимают? Нельзя разыгрывать мяч в штрафной – выбивай в поле»
45сегодня, 13:53
Тренер «Зенита» Оливейра об Энрике: «Очень сильный футболист, может стать лучше Малкома. Ждем от него яркий футбол. Все сложно адаптировались, только Клаудиньо засверкал сразу»
2сегодня, 13:47
Ко всем новостям
Последние новости
Франсис Кахигао: «Спартак» выиграл чемпионат лишь раз за 21 год – для лучшего клуба в истории России это недостаточно хорошо. Если у нас амбиции побеждать, то нужно инвестировать»
2 минуты назад
Гайич о книгах: «В школе изучали «Евгения Онегина», «Преступление и наказание», «Анну Каренину». Купил книгу на русском, пока до прочтения не дошел, это следующий шаг в познании языка»
14 минут назад
Губерниев о поведении Станковича: «Деяну кота нужно завести – его урчание психотерапевтический эффект окажет. Но это не поможет с тем, что его скоро выгонят»
621 минуту назад
Орлов про 0:0 с «Балтикой»: «Игры у «Зенита» пока нет, все дается с трудом. Слишком много потерь мяча, особенно у Глушенкова. Вендел и Жерсон − серьезная потеря для середины поля»
523 минуты назад
Кахигао о «Спартаке»: «У нас не так много талантов, которые выросли в системе и сейчас играют в первой команде. Это лучший путь для устойчивого развития»
547 минут назад
Орельен Тчуамени: «В «Реале» давление постоянно – мы должны выигрывать все титулы каждый сезон. Судьи ошибаются, как и мы – нужно двигаться дальше»
48 минут назад
«Панатинаикос» уволил Виторию. Экс-тренер «Спартака» работал меньше года
554 минуты назад
Шахин возглавил «Истанбул». Контракт – до 2028 года
сегодня, 14:22Фото
Зампред Госдумы Жуков о «Спартаке»: «Сможет побороться за чемпионство, учитывая силу состава. Осталась большая дистанция чемпионата, может быть всякое»
5сегодня, 14:17
Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Вахды», «Шанхай» Слуцкого и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи во вторник
сегодня, 13:45Live