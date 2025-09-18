Беллингем намерен вернуться к матчу с «Атлетико». Хавбек «Реала» хочет набрать форму, чтобы выйти в старте (As)
Джуд Беллингем намерен вернуться на поле в мадридском дерби.
Полузащитник «Реала» еще не играл в этом сезоне. В середине июля англичанин перенес операцию на плече – он испытывал проблемы с ноября 2023 года.
Ранее Джуд попал в заявку на матч с «Марселем» (2:1) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов, но остался в запасе.
По данным As, таким был изначальный план восстановления. Конечной целью мадридцев является участие Беллингема в матче с «Атлетико» 27 сентября, будучи полностью готовым.
Утверждается, что игрок намерен подойти к дерби в хорошей форме, чтобы выйти в стартовом составе.
Этот матч состоится через 74 дня после операции, хотя изначально ожидалось, что восстановление игрока займет около 90 дней.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости