  • Беллингем намерен вернуться к матчу с «Атлетико». Хавбек «Реала» хочет набрать форму, чтобы выйти в старте (As)
4

Джуд Беллингем намерен вернуться на поле в мадридском дерби.

Полузащитник «Реала» еще не играл в этом сезоне. В середине июля англичанин перенес операцию на плече – он испытывал проблемы с ноября 2023 года.

Ранее Джуд попал в заявку на матч с «Марселем» (2:1) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов, но остался в запасе.

По данным As, таким был изначальный план восстановления. Конечной целью мадридцев является участие Беллингема в матче с «Атлетико» 27 сентября, будучи полностью готовым.

Утверждается, что игрок намерен подойти к дерби в хорошей форме, чтобы выйти в стартовом составе.

Этот матч состоится через 74 дня после операции, хотя изначально ожидалось, что восстановление игрока займет около 90 дней.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
