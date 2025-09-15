  • Спортс
  • Беллингем и Камавинга попали в заявку «Реала» на матч с «Марселем» в ЛЧ. Они еще не играли в этом сезоне из-за травм
3

Беллингем и Камавинга попали в заявку «Реала» на матч с «Марселем» в ЛЧ. Они еще не играли в этом сезоне из-за травм

Джуд Беллингем и Эдуардо Камавинга вернулись в состав «Реала».

Оба игрока вошли в заявку на матч с «Марселем» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов, который состоится завтра, 16 сентября. 

В середине июля англичанин перенес операцию на плече – он испытывал проблемы с ноября 2023 года.

Француз получил травму голеностопа в августе и еще не играл в этом сезоне. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Реала»
