Беллингем и Камавинга попали в заявку «Реала» на матч с «Марселем» в ЛЧ. Они еще не играли в этом сезоне из-за травм

Джуд Беллингем и Эдуардо Камавинга вернулись в состав «Реала».

Оба игрока вошли в заявку на матч с «Марселем » в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов, который состоится завтра, 16 сентября.

В середине июля англичанин перенес операцию на плече – он испытывал проблемы с ноября 2023 года.

Француз получил травму голеностопа в августе и еще не играл в этом сезоне.