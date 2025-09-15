Беллингем и Камавинга попали в заявку «Реала» на матч с «Марселем» в ЛЧ. Они еще не играли в этом сезоне из-за травм
Джуд Беллингем и Эдуардо Камавинга вернулись в состав «Реала».
Оба игрока вошли в заявку на матч с «Марселем» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов, который состоится завтра, 16 сентября.
В середине июля англичанин перенес операцию на плече – он испытывал проблемы с ноября 2023 года.
Француз получил травму голеностопа в августе и еще не играл в этом сезоне.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Реала»
