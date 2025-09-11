Беллингем надеется вернуться на поле в сентябре, «Реал» хочет подождать до октября. Хавбек перенес операцию на плече в июле
Джуд Беллингем хочет вернуться на поле уже в этом месяце.
В середине июля полузащитник «Реала» перенес операцию на плече – англичанин испытывал проблемы с ноября 2023 года. Утверждалось, что восстановление Беллингема займет от 10 до 12 недель.
По информации The Athletic, англичанин частично тренировался с командой на этой неделе и надеется вернуться в строй в этом месяце. Клуб склонен подождать до октября.
Также отмечается, что Эдуардо Камавинга, получивший травму голеностопа в августе, не сможет принять участие в матче против «Реал Сосьедад» 13 сентября, хотя изначально планировалось, что француз вернется на поле сразу после сентябрьских матчей сборных. Хавбек еще не провел ни одной полноценной тренировки в общей группе.
Эту игру также пропустят Эндрик и Ферлан Менди.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
