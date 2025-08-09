Джеррард считает, что Оуэн в молодости был лучше Мбаппе и Ямаля: «Двое только стремятся к «Золотому мячу», а один его уже выиграл»

Стивен Джеррард предпочел Майкла Оуэна Килиану Мбаппе и Ламину Ямалю.

Майкл Оуэн выиграл «Золотой мяч» в 2001 году.

«Двое только стремятся к «Золотому мячу», а один его уже выиграл. Думаю, стоит отдать должное тому факту, что Майкл Оуэн был признан лучшим игроком мира.

Я играл с ним. В молодости он был невероятен. Поэтому я бы сказал, что Оуэн – лучший.

Но еще бы я сказал, что Килиан Мбаппе и Ламин Ямаль – это два замечательных футболиста», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля » Стивен Джеррард .