Симеоне назвал Альвареса лучшим футболистом современности, выбирая из списка. Тренер «Атлетико» поставил форварда выше Винисиуса, Мбаппе, Ямаля, Беллингема, Салаха, Холанда
Диего Симеоне считает Хулиана Альвареса лучшим футболистом современности.
Главному тренеру «Атлетико» в интервью El Partidazo de COPE предложили определить лучшего игрока путем выбора одного из двух футболистов.
Симеоне предпочел Альвареса Джулиано Симеоне, Джуду Беллингему, Мохамеду Салаху, Рафинье, Коулу Палмеру, Усману Дембеле, Витинье, Эрлингу Холанду и Педри.
– Хулиан или Винисиус?
– Хулиан, сто процентов.
– Хулиан или Мбаппе?
– Хулиан.
– Хулиан или Ламин [Ямаль]?
– Хулиан, – сказал Симеоне.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Partidazo de COPE
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости