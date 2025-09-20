  • Спортс
  Рубен Аморим: «Ливерпуль» выигрывает матчи на 90-й минуте – у таких команд есть ощущение, что нечто произойдет. У «МЮ» обратное: играем хорошо, но что-то идет не так»
15

Рубен Аморим: «Ливерпуль» выигрывает матчи на 90-й минуте – у таких команд есть ощущение, что нечто произойдет. У «МЮ» обратное: играем хорошо, но что-то идет не так»

Рубен Аморим высказался о том, чего не хватает «Манчестер Юнайтед».

«Речь идет также о вере, уверенности, агрессии. Иногда мы называем это удачей. 

«Ливерпуль» выигрывает все матчи на 90-й минуте. Речь идет о чем-то, что есть у команд, которые побеждают, – ощущение, что что-то должно произойти. Иногда у нас я чувствую обратное. Мы играем хорошо, но что-то идет не так.

Нам нужно изменить это – с помощью побед. Если посмотреть на голы, забитые «Манчестер Сити», «Фулхэму»... Мы забили «Бернли», мы хорошо играем, но в итоге ничья. Во всех этих моментах мы можем играть лучше. Это наша вина», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

